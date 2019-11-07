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Maltepe Belediyesi 500 Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu tarafından yeni bir belediye personeli alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu işçi alımı kategorisinde yayınlanan ilana göre 1-11 Kasım 2019 tarihleri arasında 300 çöpçü ve 200 çöp kamyonu şoförü olmak üzere İstanbul Maltepe Belediyesine 500 işçi alımı yapılacak!

Maltepe Belediyesi 500 Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu tarafından yeni bir belediye personeli alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu işçi alımı kategorisinde yayınlanan ilana göre 1-11 Kasım 2019 tarihleri arasında 300 çöpçü ve 200 çöp kamyonu şoförü olmak üzere İstanbul Maltepe Belediyesine 500 işçi alımı yapılacak!

07 Kasım 2019 Perşembe 22:16
Maltepe Belediyesi 500 Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yine bir belediye işçi alımı ilanı yayınladı. 01 Kasım 2019 tarihinde İŞKUR’un ‘’kurum dışı kamu işçi alımı’’ kategorisinde yayınlanan ilana göre İstanbul Maltepe Belediyesine 500 işçi alımı yapılacak. Alınacak işçilerin 300’ü çöpçü, 200’ü ise çöp kamyonu şoförü olarak belediyenin geçici kadrosunda işçi olarak istihdam edileceklerdir.

Başvurular 1-11 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, iş başvurusu yapmak isteyen adayların Cevizlibağ Mah. Limonlu Sok. Otokar Apt. No:46/1 Maltepe İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İrtibat kişi; Tuğba Çimen

Tel; 0216 489 10 32

Son Güncelleme: 07.11.2019 23:01
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maltepe belediyesi personel alıyor işte başvuru şartları
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