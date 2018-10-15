Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (TMY kapsamında) Sürekli İşçi Alacak

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile TMY kapsamında 1 Sürekli İşçi alımı yapacağını duyurdu.

MKE tarafından yayımlanan ilanda ''Kurumumuzun MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğüne belirsiz süreli çalıştırılmak üzere TMY (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) işçi çalıştırma zorunluluğu doğrultusunda 1 sürekli işçi (Lise ve dengi okul - CNC, makine branşlarının herhangi birinden mezun) alımı yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Alınacak sürekli işçi için, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. İlan detayları ve başvuru süresi Türkiye İş Kurumu internet sitesinden takip edilebilir. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Not: Sınav tarihi ve yeri, başvurular tamamlandıktan sonra www.mkek.gov.tr adresinde Duyurular sayfasında yayınlanacaktır.

MKE Çankırı silah fabrikasında çalıştırılmak üzere 1 daimi sürekli kamu personeli alımı yapılacak.

İlana başvuru yapacak adaylar ikamet ettikleri şehirdeki İŞKUr müdürlüğüne veya İŞKUR'un internet şubesindeki ilan üzerinden başvuru yapabilirler.

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