Mahir Eller Projesi: 3 Bin Kişiye İş İmkanı!

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, “Bu proje 12 şehirde 30 bin kişiye ulaşacak ve bu kişilerin beceri haritası çıkartılacak. 3 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Mahir Eller Projesi ile işverenler de kazanacak” dedi.

Cem Bucuge, projenin katkılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli, işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip mesleki yeterlilik belgesi olan iş gücünü istihdam ederek rekabet gücünü artırır. Doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olur. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına da katkıda bulunur.”

Bucuge sözlerini, “Kentin sosyo ekonomik gelişimine katkı sunacak bu projenin başarısına inancım sonsuz” diye tamamladı.

Hisarcıklıoğlu: “Yerel ve ulusal ekonomik gelişime katkı sağlamayı öngören bir proje”

Mahir Eller Projesi Basın Toplantısına video-konferans ile katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ise “Mahir Eller Projesi, işsiz gençlere, beceri katarak istihdam edilme imkanı sağlayacak bir projedir. Genç işsizlerimizin dinamizmini harekete geçirerek, iş yerlerimizin ihtiyaçları ile eşleştirecek bir projedir" dedi. Yerel ve ulusal ekonomik gelişime katkı sağlamayı öngören bir proje olduğuna da değinen Hisarcıklıoğlu, “Yerel ve ulusal kalkınmanın lokomotifi olan Oda ve Borsalarımız kamu ve özel sektör işbirliğinde yerel ekonominin gelişmesine destek veriyor, sorumluluk alıyor, elini taşın altına koyuyor. Mahir Eller Projesi de bu bağlamda beşeri gelişim projesidir” dedi.

Arıcıoğlu: “Mersin, istihdam yaratan, büyüyen bir ekonomi”

Toplantıda Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Arıcıoğlu “Ekonomik Panorama” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İlk olarak dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında genel bir bilgilendirme yapan Arıcıoğlu ardından Türkiye genelindeki işgücü piyasası ve geçici koruma altındaki Suriye vatandaşlarının işgücü piyasasındaki yerini değerlendirdi. Mersin özelinde de perspektif çizen Arıcıoğlu, Arıcıoğlu, 2017 yılında Mersin’deki işyeri sayısının Türkiye genelinden yüksek olduğunu ve istihdam rakamı ile Türkiye’nin ilk 10 ili arasında yer aldığını anlattı. Mersin’de öne çıkan sektörler hakkında bilgi veren Arıcıoğlu, bu sektörleri “”Gıda ve içecek, ağaç ürünleri, kimyasallar, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı” olarak sıraladı. Mersin’in potansiyelinin lojistik ve tarıma dayalı gıda sektörleri olduğunu da vurgulayan Arıcıoğlu, kalifiye işgücü ile üretimdeki verimin artacağına dikkat çekti.

Çam: “Proje, hem işçiye hem işverene katkı sunuyor”

Projenin Yerel Oda Koordinatörü Sinem Çam ise, Mahir Eller Projesi’nin detaylarını katılımcılarla paylaşarak projenin hem katılımcıya hem de işverene önemli avantajlar sunduğuna dikkat çekti. Projenin mevcutta mesleki becerisi bulunan ama bunu belgelendirme fırsatı olmayan kişilerin mesleklerinin belgelendirilmesi ve istihdam edilebilirliklerini artırma amacı taşıdığını dile getiren Çam, mesleği bulunup da bunu belgelendiremeyen çalışan ya da çalışamayan herkesin, bu yıl mezun olacak ya da mezun olmuş meslek lisesi mezunlarının bu projeden yararlanabileceğini anlattı. Proje ile işverenlerin nitelikli işgücüne ulaşabileceğini ifade eden Çam, “Aynı zamanda proje kapsamında belge ücretlerinin de karşılanıyor olması nedeniyle işveren herhangi bir ücret ödemeden belgeli personele ulaşabilecek. Aynı zamanda işveren bu kişileri istihdam etmesi halinde personelin 6 ay süresince sosyal güvenlik priminin karşılanması, brüt maaşın yüzde 10’unun proje kapsamında karşılanması gibi teşviklerden de yararlanabilecek” dedi.

İş arayanların ise proje sayesinde gönüllü işverenlerle bir araya geleceğini kaydeden Çam, ücretsiz mesleki belgelere sahip olabileceklerini, kayıtlı işgücüne katılabileceklerini, Suriyeli vatandaşların çalışma izni başvurularından doğacak masraflarının proje kapsamında karşılanacağını ve sosyal entegrasyonları adına Türkçe dil eğitimi alabileceklerini söyledi.

Kaynaklar; mtso.org.tr

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