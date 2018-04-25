Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu 246 Banka Memuru ve Personeli Alımı-Nisan 2018

Farklı bankalar, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları ilanlar ile en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda 8 farklı banka, en az lise mezunu adaylar arasından 246 adet banka memuru ve personel alımı yapıyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular da Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yapılacak.

PERSONEL ALIMI YAPAN BANKALAR

AKBANK

QNB FİNANSBANK

ŞEKERBANK T.A.Ş.

DENİZBANK

ANADOLUBANK

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI

FİNANSBANK A.Ş.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Büro Memuru (Genel)

Beden İşçisi (Genel)

Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları

Satış Danışmanı / Uzmanı(Kredi Kartı Pazarlama Elemanı)

Satış Danışmanı / Uzmanı

Ziraat Mühendisi

Bankacılık Meslek Elemanı

Satış Temsilcisi / Plasiyer

Servis Komisi

Büro İşçisi

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların en az lise mezunu olması, bankacılık sektöründe çalışmaya istekli olması, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek olması, diksiyonu düzgün olması, bilgisayar bilgisine sahip olması ve iletişim becerileri yüksek olması gerekmektedir.

BAŞVURU

Banka personeli alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Adaylar aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açarak müracaatını bu adres üzerinden yapacaktır. Bağlantı adresini yeni sekmede açtıktan sonra işyeri unvanı yazan yere BANK yazın ve ARA tuşuna tıklayın. İlanlar aşağıuda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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