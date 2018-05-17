Lise Mezunu 60 KPSS ile 240 Kadrolu Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı

MKEK arafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

Makina ve Kimya endüstrisi tarafından önceki gün İŞKUR'da yayımlanan, bugün de DPB'de yayımlanan ilanda 60 KPSS puanı ile en az lise mezunu adaylar arasından 240 adet kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı bildirildi.

KPSS ŞARTI

Yayımlanan ilanda her kadro için başvuru yapacak adaylarda 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında alınacak puan esas alınacak.

MEZUNİYET ŞARTI

Yayımlanan ilanlarda başvuru yapacak adayların lise mezunu olması gerektiğine yer verildi.

BAŞVURU

Önceki gün yayımlanan ilana başvurular 25 Mayıs tarihine kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların alımın yapıldığı İlin İŞKUR Müdürlüğüne giderek başvurusunu yapması gerekmektedir. Yayımlanan ilanda alımların Çankaya Hizmet Merkezi bünyesinde ve diğer birimlerde isithdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Önceki gün kaleme aldığımız yazımızda MKEK personel alımında her kadro için başvuru şartlarını yazdık. Her kadro için istenen başvuru şartlarına gitmek için TIKLAYIN

MKEK Personel alımı başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

TÜM MEMUR ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için ---- >>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA