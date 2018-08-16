KYK Binlerce Personel Alımı Yapacak!..

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İşkur Üzerinden 2264 Sürekli İşçi, 406 Engelli İşçi ve 330 Eski Hükümlü İşçi Alacak. İşte detaylar;
YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü il müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca (Ek-1) tabloda dağılımı gösterilen Güvenlik Görevlisi, Bakım Onarım Personeli, İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci ve Temizlikçi meslek kolunda daimi süreli işçi ile Temizlikçi meslek kolunda Engelli ve Eski Hükümlü işçi alınacaktır.
1.İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
- Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilir.
- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
- Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan "işe alınacağı hizmet alanında" istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek "çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu" istenecektir.
- İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fes edilecektir.
- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırabilecektir.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
- Kurumumuz taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak Güvenlik, Bakım-Onarım ve İklimlendirme Personeli ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyindeki KPSS puanıyla Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir
- Lise mezunları için; 2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
- Temizlikçi, Engelli ve Eski Hükümlü İşçiler; ilköğretim düzeyinde, noter huzurunda çekilecek Kura sonucuna göre belirlenecektir.
- Güvenlik Görevlisi ve İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci için Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak
3.SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
- İŞKUR tarafından Kurumumuza gönderilecek Sözlü Sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
4.SINAV VE KURA İŞLEMLERİ
- Güvenlik, Bakım-Onarım ve İklimlendirme Personeli için; İŞKUR'da ilan edilecek nihai listede yer alan adayların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- Sözlü sınav adayların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
- Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70'i, sözlü/uygulamalı puanın %30'u alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecektir. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
- Yapılan sınav sonucunda Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Temizlik Personeli için; İŞKUR tarafından Kura Çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, Kura Çekim Yeri ve Tarihleri (Ek-1) listede yer almaktadır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından Kura ile açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura Çekimi sonucunda Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini göreve başlamaları sağlanacaktır.
6. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilecektir. İşe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
* Uygun olan adayların başvurularını İŞKUR üzerinden www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Alım yapılacak Ek liste www.yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer almaktadır
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