KYK Binlerce Personel Alımı Yapacak!..

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İşkur Üzerinden 2264 Sürekli İşçi, 406 Engelli İşçi ve 330 Eski Hükümlü İşçi Alacak. İşte detaylar;

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü il müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca (Ek-1) tabloda dağılımı gösterilen Güvenlik Görevlisi, Bakım Onarım Personeli, İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci ve Temizlikçi meslek kolunda daimi süreli işçi ile Temizlikçi meslek kolunda Engelli ve Eski Hükümlü işçi alınacaktır.

3.SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

İŞKUR tarafından Kurumumuza gönderilecek Sözlü Sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ( www.yurtkur.gsb.gov.tr ) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

4.SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

Güvenlik, Bakım-Onarım ve İklimlendirme Personeli için; İŞKUR'da ilan edilecek nihai listede yer alan adayların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri ( www.yurtkur.gsb.gov.tr ) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav adayların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70'i, sözlü/uygulamalı puanın %30'u alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecektir. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yapılan sınav sonucunda Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar; ( www.yurtkur.gsb.gov.tr ) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Temizlik Personeli için; İŞKUR tarafından Kura Çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, Kura Çekim Yeri ve Tarihleri (Ek-1) listede yer almaktadır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından Kura ile açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura Çekimi sonucunda Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar; ( www.yurtkur.gsb.gov.tr ) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5.SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.