Kültür ve Turizm Bakanlığı Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor!..

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ile lise mezunu 6 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Kültür ve Turizm Bakanlığı İŞKUR üzerinden yayımladığı kamu personeli alım ilanı ile temizlik görevlisi olarak görevlendirilmek üzere 6 kamu personeli alımı yapacağını açıkladı.

Bakanlığın yayımladığı ilana son başvuru tarihi 27 Ağustos olarak belirlendi. İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilen ilanda adayların en az lise mezunu olması şartı aranıyor. Ayrıca KPSS'ye katılmış olmak yeterli oluyor. Yani KPSS en az puan şartı aranmıyor.

Alınacak olan 6 personeli 3'ü engelli 3 normal olacak şekilde alım yapılacak. Engelli adaylar EKPSS' girmiş olmalılar.

3 normal temizlik görevlisi alımına başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle; (İş ilan numarası 00004601505)

Lise mezunu olmak,

2016 KPSS'ye girmiş olmak,

Eski hükümlü olmak,

Terörle mücadelede yaralanan olmak

3 Engelli temizlik görevlisi alımına başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle; (iş ilan numarası 00004601345)