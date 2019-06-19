Kültür Bakanlığı KPSS'siz Personel Alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan istihdam seferberliği protokolü kapsamında 50 işçi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü kazı başkanlıklarında görevlendirilmek üzere en az okur yazar vasıflı ve vasıfsız olarak 50 kişi kalifiyeli ve düz işçi alımı yapılacağına dair yeni bir ilan yayınladı. Personel alımlarında KPSS şartı aranmıyor.

İzmir Nif Dağı Kazı Evi Başkanlığı Müze Müdürlüğü okur yazar, İlkokul, Lise ve Üniversite mezun KPSS Şartsız işçi alımı gerçekleştiriyor. Başvuracak adaylar ilan kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir. İzmir işçi alımına 28 Haziran 2019 tarihi bitimine kadar başvuru yapılacaktır.

Başvuracak adaylardan istenen belgeler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Sağlık raporu, 2 adet resim, Sabıka kaydı, Öğrenim durum belgesi, SGK belgesi ve Adli sicil belgesi sunacaktır. Müze Müdürlükleri kazı başkanlığına başvuracaklar Arazi şartlarında, toz, soğuk ve sıcakta çalışmaya mani bir durumu olmaması gerekmektedir.

İlana başvurmak isteyen adaylar için Son Başvuru Tarihi 28 Haziran 2019 olarak açıklandı.

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