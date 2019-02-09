KPSS'siz Kurayla Binlerce İşçi Alınacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamada Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)'ya mart ayında KPSS şartı olmadan kurayla işçi alımı yapılacağı belirtildi. İşte detaylar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7 maden sahasının devriyle kömür üretiminin daha da artacağını söyledi. Ayrıca TTK çalışanlarına kadro müjdesi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Dönmez'in açıklamaların dan satır başları şöyle:

Türkiye’de yaptığımız son keşiflerle birlikte 18,5 milyar ton bir rezervimiz olduğunu gördük. Üretimi artırmak zorundayız bu kapsamda özel sektörün önünü de açtık.

TÜRK TAŞ KURUMU ÇALIŞANLARINA KADRO: Soma bölgesi bizim yoğun olarak linyit yataklarımızın olduğu bir yer. Bölge halkının en büyük ekonomik aktivitelerinden birisi. Bir ay içerisinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu mart ayında kurayla işçi alımı yapacak.

ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ AÇIKLAMASI: Elektrik ve doğal gaz aslında maliyet bazlı bir fiyatlandırma metodolojisi ile belirleniyor. Maliyeti etkileyen bir değişiklik olduğunda zaman zaman artış yönünde zaman zaman indirim yönünde fiyatlara yansıyor. Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler doğal gazı etkiliyor, doğal gaz fiyatlarının değişikliği de elektriği etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarında bir hafta sonra yansıyabiliyor. Doğal gaz fiyatlarına ise yaklaşık 6-7 ay sonra yansıyor. Elektrik fiyatlarına da 8 ay sonra yansımış oluyor.

42 MİLYON ABONEDEN SÖZ EDİYORUZ: Sadece bu enerjinin üretiminden oluşmuyor fatura. Bir de elektrik dağıtım bedeli var. Elektrik dağıtım bedellerinin içerisinde elektrik santrallarının ürettiği elektriği biz şehirlerimize kadar getiriyoruz. Şehirlerimizde bunlar trafo merkezleri tarafından gerilim seviyesi düşürülüyor. Şebekeyle elektrik emre amade hale getiriliyor. Bu şekilde baktığımızda 42 milyon bir aboneden söz ediyoruz. Şebekenin toplam büyüklüğü ise 1 milyon 420 bin kilometre.

Yani dünyanın çevresini 37 kat dolaşacak bir şebekemiz var. Türkiye küçük değil. Doğuda ürettiğimiz elektriği batıya taşıyoruz. Bunları biz şehirlerimize taşıdığımızda bir maliyet ortaya çıkıyor. Yaklaşık 9,5 milyar liralık şebekeye bir yatırım söz konusu. Bunun yanında bir de işletme gideri var, personel gideri var. Bunun dışında bir de işletme giderleri var. Bir sürü personel çalışıyor. Sadece iletimde doğrudan dolaylı çalışan sayısı 120 bin.

Kaynaklar; İnternet Haber , Memura Haber

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