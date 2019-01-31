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KPSS'siz İtfaiyeci, Büro Memuru ve Şöför Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Kastamonu'ya bağlı İnebolu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile 1 İtfaiyeci, 3 Büro Memuru (Genel) (Büro Memuru (Ücret Hesaplama)), 2 Şoför (Yolcu Taşıma), 1 Aşçı, 3 Şoför-İtfaiye Aracı ve 2 Kamyon Şoförü olmak üzere toplam 12 personel alımı yapacağını açıklandı. İşte başvuru şartları...

KPSS'siz İtfaiyeci, Büro Memuru ve Şöför Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Kastamonu'ya bağlı İnebolu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile 1 İtfaiyeci, 3 Büro Memuru (Genel) (Büro Memuru (Ücret Hesaplama)), 2 Şoför (Yolcu Taşıma), 1 Aşçı, 3 Şoför-İtfaiye Aracı ve 2 Kamyon Şoförü olmak üzere toplam 12 personel alımı yapacağını açıklandı. İşte başvuru şartları...

31 Ocak 2019 Perşembe 20:24
KPSS'siz İtfaiyeci, Büro Memuru ve Şöför Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

İnebolu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan içn başvurular başladı. Başvurular 4 Şubat 2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu İnebolu İlçe Müdürlüğü'ne veya İŞKUR e-şube internet sitesi üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTILARI VE İLAN NUMARALARI

1 İtfaiyeci alımı için; En az ortaöğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817834 olarak verilmiştir.

3 Büro Memuru (Genel) (Büro Memuru (Ücret Hesaplama)) alımı için; En az ortaöğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş adayların başvuruları kabul edilecektir. İş ilan numarası 00004817886 olarak verilmiştir.

2 Şoför (Yolcu Taşıma) alımı için; En az ilköğretim mezunu olması, B sınıfı sürücü belgesine (10 yıl deneyimli) sahip olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817979 olarak verilmiştir.

1 Aşçı alımı için; En az ilköğretim mezunu olması ve ustalık belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817731 olarak verilmiştir.

3 Şoför-İtfaiye Aracı alımı için; En az ilköğretim mezunu olması, E veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817803 olarak verilmiştir.

2 Kamyon Şoförü alımı için; En az ilköğretim mezunu olması ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817875 olarak verilmiştir.

7 Şubat 2019 tarihi saat 14:00 ile 15:00 arasında İnebolu Belediyesi Sinema Salonunda noter kura çekilişi yapılacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.01.2019 21:17
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