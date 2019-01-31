KPSS'siz İtfaiyeci, Büro Memuru ve Şöför Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

İnebolu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan içn başvurular başladı. Başvurular 4 Şubat 2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu İnebolu İlçe Müdürlüğü'ne veya İŞKUR e-şube internet sitesi üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTILARI VE İLAN NUMARALARI

1 İtfaiyeci alımı için; En az ortaöğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817834 olarak verilmiştir.

3 Büro Memuru (Genel) (Büro Memuru (Ücret Hesaplama)) alımı için; En az ortaöğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş adayların başvuruları kabul edilecektir. İş ilan numarası 00004817886 olarak verilmiştir.

2 Şoför (Yolcu Taşıma) alımı için; En az ilköğretim mezunu olması, B sınıfı sürücü belgesine (10 yıl deneyimli) sahip olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817979 olarak verilmiştir.

1 Aşçı alımı için; En az ilköğretim mezunu olması ve ustalık belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817731 olarak verilmiştir.

3 Şoför-İtfaiye Aracı alımı için; En az ilköğretim mezunu olması, E veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817803 olarak verilmiştir.

2 Kamyon Şoförü alımı için; En az ilköğretim mezunu olması ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004817875 olarak verilmiştir.

7 Şubat 2019 tarihi saat 14:00 ile 15:00 arasında İnebolu Belediyesi Sinema Salonunda noter kura çekilişi yapılacaktır.

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