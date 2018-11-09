KPSS'siz Yüzlerce Memur Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan 16 farklı ilan ile farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 410 memur alımı yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular için çok kısa bir tarih aralığı verildi. 9 Kasım 2018 tarihinde başlayan başvurularr, 12 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adaylar için 4 günlük gibi kısa bir zaman bulunuyor. 4 farklı tarihte, 16 farklı ilan ile 7 farklı şehre KPSS şartı olmadan 410 memur alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen adayların 18 yaşından büyük ve 45 yaşından küçük olması gerekiyor. Başvuru tarihleri illere göre şöyle;

Erzincan 11 Kasım 2018,

Muğla 10 Kasım 2018 ,

Samsun 12 Kasım 2018,

Aydın 9 Kasım 2018,

Ankara 11 Kasım 2018,

Tokat 9 Kasım 2018,

Balıkesir 12 Kasım 2018,

Memur alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları ise şöyle;Adalet Bakanlığı, Üniversiteler, Belediyeler ve Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından alımlar yapılıyor. Alınacak kişiler yukarıda yazılı olan il ve ilçe müdürlüklerine yani taşra teşkilatlarına bağlı kuruluşlara yerleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl ve İlçe Müdürlüklerine şahsen yapılabilir. İnternet üzerinden İŞKUR'un e-şubesi hizmeti kullanılarak da başvuru yapılabilmektedir. İkamet edilen şehide oturanlar ilanın yayımlandığı şehirdeki ilana başvuru yapabilirler.

Aşağıdaki linke tıklayıp daha sonra sol üst kısımda bulunan ara butonuna basmanız gerekmektedir. Kendi şehrinizin ilanlarına ulaşmak için ise ŞEHİR sekmesinden kendi şehrinizi seçmelisiniz.

İŞKUR TYP personel alım ilanlarına ulaşmak için tıklayın.

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