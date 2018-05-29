KPSS'siz ve 60 KPSS ile Belediyelere 165 Personel ve Memur Alımı (İŞKUR İlanları)

18 farklı belediye en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS'siz ve 60 KPSS ile personel alımı yapacağını duyurdu.

Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Belediyeler 22 farklı kadroda istihdam etmek üzere toplamda 165 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR üzerinden alınırken adayların İŞKUR'a kayıtlıu olması ve işsiz olması gerekmektedir.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Beden İşçisi (Temizlik)

Garson (Servis Elemanı)

İş Makineleri Operatörü

Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb.

Tuvalet Temizlik Görevlisi

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

Park süpürücü

Sıhhi Tesisatçı

Yangın İlk Müdahale İşçisi

Çöpçü

Cankurtaran

Beden İşçisi (Genel)

Elektrik Teknikeri

Temizlik Görevlisi

Aşçı

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Hamurkar)

Boyacı-Metal

CNC Torna Tezgahı Operatörü

İnsan Kaynakları Uzmanı

Şoför

ALIM YAPAN BELEDİYELER

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SARAYKÖY BELEDİYESİ(ÖZ-EH)

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÖSECELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAYKAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇARIKSARAYLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAĞILLI BELEDİYE

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

BODRUM BELEDİYESİ

KARABURUN BELEDİYESİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BAŞVURU

Yayımlanan ilana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Aşağıdaki bağlantıyı kopyalayarak yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma BELEDİYE yazın.

3. ARA butonuna tıklayın.

İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

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