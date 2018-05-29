KPSS'siz ve 60 KPSS ile Belediyelere 165 Personel ve Memur Alımı (İŞKUR İlanları)

18 farklı belediye en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS'siz ve 60 KPSS ile personel alımı yapacağını duyurdu.
Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Belediyeler 22 farklı kadroda istihdam etmek üzere toplamda 165 adet personel alımı yapacağını duyurdu.
Yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR üzerinden alınırken adayların İŞKUR'a kayıtlıu olması ve işsiz olması gerekmektedir.
ALIM YAPILAN POZİSYONLAR
- Beden İşçisi (Temizlik)
- Garson (Servis Elemanı)
- İş Makineleri Operatörü
- Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb.
- Tuvalet Temizlik Görevlisi
- Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
- Park süpürücü
- Sıhhi Tesisatçı
- Yangın İlk Müdahale İşçisi
- Çöpçü
- Cankurtaran
- Beden İşçisi (Genel)
- Elektrik Teknikeri
- Temizlik Görevlisi
- Aşçı
- Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
- Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
- Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Hamurkar)
- Boyacı-Metal
- CNC Torna Tezgahı Operatörü
- İnsan Kaynakları Uzmanı
- Şoför
ALIM YAPAN BELEDİYELER
- MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- SARAYKÖY BELEDİYESİ(ÖZ-EH)
- BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- KÖSECELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- BAYKAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- ÇARIKSARAYLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- BAĞILLI BELEDİYE
- BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
- BODRUM BELEDİYESİ
- KARABURUN BELEDİYESİ
- DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAŞVURU
Yayımlanan ilana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımları takip edin.
1. Aşağıdaki bağlantıyı kopyalayarak yeni sekmede açın.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
2. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma BELEDİYE yazın.
3. ARA butonuna tıklayın.
İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.
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