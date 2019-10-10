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KPSS'siz Önlisans Mezunu Koruma Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri...

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK) tarafından Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan önlisans mezunları arasından 4 Koruma Memuru alıyor. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

KPSS'siz Önlisans Mezunu Koruma Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri...

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK) tarafından Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan önlisans mezunları arasından 4 Koruma Memuru alıyor. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

10 Ekim 2019 Perşembe 17:24
KPSS'siz Önlisans Mezunu Koruma Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri...

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK) tarafından Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan önlisans mezunları arasından 4 Koruma Memuru alıyor. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

Yayınlanan ilana başvuru yapmak isteyen adaylar için SON BAŞVURU TARİHİ:14.10.2019 olarak açıklandı.

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu Haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kartı Sahibi olmak
4) Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
6) Askerlik ile herhagi bir ilişiği olmamak.
7) Son başvuru tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak,
8-) - Özel Güvenlik ve Koruma - Elektronik - Elektrik "Kontrol ve Otomasyon - Mekatr bölümlerinden mezun olmak,

"NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

TÜBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 ANKARA

E-Posta: uzay.insan.kaynaklari.birimi@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 210 13 10/1637

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