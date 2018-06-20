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KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu 124 Memur-İşçi-Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor

İŞKUR aracılığıyla belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan memur, personel ve işçi alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlara başvurular için son saatlere girildi. Peki hangi belediyeler personel alımı yapıyor? Başvuru şartları nelerdir?

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KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu 124 Memur-İşçi-Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor

İŞKUR aracılığıyla belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan memur, personel ve işçi alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlara başvurular için son saatlere girildi. Peki hangi belediyeler personel alımı yapıyor? Başvuru şartları nelerdir?

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:35
KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu 124 Memur-İşçi-Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur, personel ve işçi alımı yapılıyor.

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan belediye personel alımlarından birçoğu için başvuru süresi yarın doluyor. Kurum dışı Kamu İşçisi alımı ile İŞKUR ilanları kısmından yayımlanan toplam 14 ilanlarda yüzün üzerine personel alımı yapıldığına yer verildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan alım için KPSS şartı aranmıyor.

Yayımlanan bazı ilanlarda alımlar, direk belediyelere yapılırken bazı alımlar, belediyelere bağlı şirketler tarafından yapılmaktadır.

ALIM YAPAN BELEDİYELER İLE BELEDİYELERE BAĞLI ŞİRKETLER

Yayımlanan ilanlarda Sican Belediyesi, Kepez Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sungurlu Belediyesi, Erdemli Belediyesi, Karaburun Belediyesi, CNR Belediye Hizmetleri (Konya), Denizli Büyükşehir Belediyesi, Erfdek Belediyesi.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Yayımlanan belediye personeli ilanlarında alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde verildi:

  • Beden İşçisi (Genel)  
  • Boyacı-Metal  
  • CNC Torna Tezgahı Operatörü  
  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı  
  • Şoför (Yolcu Taşıma)  
  • Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)  
  • Çöp Tasnif Ediciler  
  • Motor Yenileştirmeci  
  • Otomotiv Elektrikçisi  
  • Okul Öncesi Öğretmeni
  • Yemek Dağıtım Elemanı
  • Lastik Tekerlekli Ekskavatör Operatörü
  • Paletli Ekskavatr Operatörü
  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
  • Garson
  • Sosyal Hizmetler Elemanı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapabilmek için adayların en az ilkokul mezunu olması, 18 yaşını tamamlamış olması, İŞKUR'a kayıtlı olması ve işsiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlanlara başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların Bölge İŞKUR Müdürlüklerine şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Karaburun Belediyesinin ilanına başvurular bugün sona erecek. Diğer ilanlara başvurular da 21 Haziran'da sona erecek.

Erdemli Belediyesi personel alımı detayları için TIKLAYIN

Sungurlu Belediyesi personel alımı detayları için TIKLAYIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alımı detayları için TIKLAYIN

Kepez Belediyesi personel alımı detayları için TIKLAYIN

Sincan Belediyesi personel alımı detayları için TIKLAYIN

Bu ilanlara başvuru için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini yeni sekmede açın. Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma yukarıda yazan belediyelerin isimleri yazın ve ARA butonuna tıklayın.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.06.2018 16:02
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