KPSS'siz 48 Şehirde Yüzlerce Büro Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Danışma ve büro memuru alımı genel başvuru şartlarına göre en az ilköğretim ve ortaöğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurular İŞKUR’un resmî web sayfası üzerinden ya da İŞKUR şubelerinden yapılmaktadır. İlan başvuru sayfasına ait linkler bu haber içeriğinde verilmiştir.İlanlar içerisinde engelli ve hükümlü alan iş yerlerine ait ilanlarda bulunmaktadır. İŞKUR açık iş ilanlarına göre 77 şehirde; 78 Büro İşçisi, 4 Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni, 1 Büro Memuru (Dış Ticaret), 623 Büro Memuru (Genel), 5 Büro Memuru (İdari İşler), 102 Büro Yönetimi ve Sekreterlik/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı, 101 Diğer Büro Memurları, 5 Danışma Görevlisi-Otel, 36 Danışma Memuru olmak üzere 955 personel alımı yapılacaktır. Başvurular KPSS’siz olup Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak olup, aşağıda başvuruların nasıl yapıldığına dair geniş bilgi verilmiştir. Bu yayınlanan alanlarda eski hükümlü ve engelli vatandaşlara ait iş imkanlarıda bulunmaktadır.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların her bir iş ilanında farklı olmak üzere en az ilköğretim ve ortaöğretim (lise ve dengi okullar) mezunu olmaları gereklidir. Danışma ve büro memuru alımları başta İstanbul, İzmir olmak üzere birçok ilde olmaktadır.

Genel başvuru ilanları arasında, her bir ilan içeriğinde farklı olmak üzere; İlana başvuru yapacak adayların öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı olmaları gereklidir. İŞKUR’da kayıtlı olan adaylar ilan içeriklerinde talep edilen bazı şartlara haiz olmaları gerekiyor. İşte detaylar:

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1 - İletişim becerisi yüksek,

2 - Aktif Dinamik

3 - Tercihen genç emekli (50 yaşını geçmemiş)

4 - Disiplinli bir yapıda bulunanlar, gibi şartlar bulunmaktadır.

5 - En az ilköğretim mezunu olmak

6 - T.C vatandaşı olmak,

7 - Yüz kızartıcı suçu ve 6 ayı geçen adli cezası bulunmamak (hükümlü alımı yapılan ilanlar hariç)

8 - İşini engelleyebilecek her hangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

9 - İŞKUR'a kayıtlı olmak,

10- Office temel bilgilere sahip olmak ve Office sarf malzemeleri kullanabilmek,

Danışma Memuru Alımı Yapan Şehirler

İstanbul Yalova Kocaeli Tekirdağ Bursa Giresun ve Karabük olmak üzere 7 ilimizde alım yapılacaktır.

Danışma Görevlisi Alımı Yapılan Şehirler

İstanbul Bayburt Antalya Samsun Mersin Karabük Uşak Denizli Osmaniye Afyonkarahisar Burdur İzmir Sakarya Kastamonu Balıkesir Muş Mersin Bartın Kayseri Kocaeli Eskişehir ve Sakarya olmak üzere 22 ilimizde yapılacaktır.

Büro Memuru Alımı Yapan Şehirler

İstanbul Edirne Ankara Çanakkale Düzce Gaziantep İzmir Muğla Aksaray Kocaeli Yozgat Malatya Afyonkarahisar Antalya Karabük Manisa Tekirdağ Karaman Adana Erzincan Samsun Sivas Çanakkale Düzce Eskişehir Aydın Sakarya Niğde Gaziantep Samsun Trabzon Aksaray Kayseri Ordu Konya Çorum Kırşehir Hatay Muş Ağrı Van Amasya Yozgat Bursa Kütahya Uşak Tokat ve Erzurum olmak üzere 48 ilimizde alım yapılmaktadır.

BÜRO İŞÇİSİ ALIM İLANLARI

1 – Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5 Büro işçisi Alım İlanı

Son Başvuru Tarihi; 16.09.2019

Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Eski Hükümlü” veya “TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)” olanlar başvurabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

12- Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

13- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)' de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

14- İşe alınan adaylar en az beş yıl süre geçmedikçe herhangi bir nakil talebinde bulunamayacaktır.

15-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005155776&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005155776&isyeriTuru=Kamu

2 – Son başvuru tarihi 20.09.2019

Sektörde 20 yılı dolduran, müzelere hediyelik eşya, magnet, reklam, promosyon ürünleri ve eğitici oyuncak vs. üretimi yapan firmamıza; üretim ve ofis işlerinde istihdam edilecek, el becerisi olan en az lise mezunu BAYAN personeller alınacaktır. En az lise mezunu adaylar

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005120651&isyeriTuru=%C3%96zel&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005120651&isyeriTuru=%C3%96zel

Büro işçisi alım ilanlarının tümünü görüntülemek için lütfen BURAYI TIKLAYINIZ

BÜRO MEMURU (GENEL) ALIM İLANLARI

1 – Son başvuru tarihi; 11.10.2019

Mevcut ofislerin ve yakın zamanda taşınacağımız yeni binamızın düzeniyle ilgili faaliyetlere destek olacak İdari İşler Elemanı alınacaktır.

İş tanımı:

Yemek, ikram, servis/ulaşım, temizlik, güvenlik, santral, kurye, çevre ve ofis düzeni gibi idari süreçlerin yürütülmesinde görev almak,

Gerekli satın alma işlerini yürütmek,

İlgili kamu kurumları ile ilişkileri yürütmek, yazışma ve raporlamaları yapmak, Yurtiçi ve yurtdışı seyahat süreci, vize, ulaşım/konaklama işlerini yürütmek, İdari İşler süreçleriyle ilgili talep edilen raporları düzenli olarak Office programları aracılığıyla hazırlamak, İdari İşler Sorumlusu tarafından verilen saha görevlerini yerine getirmek.

En az lise mezunu, İdari İşler alanında minimum 1 yıl tecrübeli, 30 yaşını doldurmamış, MS Office programlarını kullanabilen, raporlama ve sunum yeteneği gelişmiş, aktif ve hızlı çalışmayı seven, İş takibi ve sonuç alma becerileri gelişmiş, sorumluluk bilinci yüksek, Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Aktif araç kullanabilen ve seyahat engeli olmayan, Askerlik hizmetini tamamlamış,

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005158550&isyeriTuru=%C3%96zel&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005158550&isyeriTuru=%C3%96zel

2 – Son Başvuru tarihi 10.10.2019

Erkek, 20-35 yaş arası, En az lise mezunu, Firmanın ofis bölümünde büro memuru olarak çalışacak, Öğrenmeye açık, Yetiştirilmek üzere, Örnek mahallesi-Mustafa Kemal Mahallesi-Esatpaşa-Yeni sahra-Ünalan-Yenişehir-Yerifali-Atakent bölgelerinde oturan Çalışma arkadaşı alınacaktır.

Görüşme adresi: Cahar Dudayev Dad. Alyaprak sok. No:4ATAŞEHİR

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005156644&isyeriTuru=%C3%96zel&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005156644&isyeriTuru=%C3%96zel

Tüm büro memuru alım ilanlarını görüntülemek için Lütfen BURAYI TIKLAYINIZ

DANIŞMA MEMURU ALIM İLANLARI

1 – Son başvuru tarihi; 24.10.2019

Kartal E5 yan yolda bulunan mai rezidans sitesine danışma görevlisi aranmaktadır. Başvurular mail yoluyla olmaktadır. İnternetten başvuru yapan adayların başvur butonuna tıkladıktan sonra işveren ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Daha önce Site danışmanlığı ve güvenliği yapmış. Bilgisayar kullanabilen adaylar.

TEL:216-4725252, Görüşme yapılacak kişi cihan bey ilana başvuran adayların firma ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005127577&isyeriTuru=%C3%96zel&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005127577&isyeriTuru=%C3%96zel

Tüm Danışma Memuru Alım ilanlarını Görüntülemek için lütfen BURAYI TIKLAYINIZ

Diğer meslek alanlarındaki ilanları görüntülemek için aşağıda meslek isimlerinin yazılığı olduğu alnı tıklayınız.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular İŞKUR şubelerine şahsen gidilerek veya belirtilen link alanlarını kullanarak e-devlet üzerinden açılan başvuru sayfasından online olarak İŞKUR’a gitmeden yapabilirsiniz.

Danışma Görevlisi-Otel

Büro Memuru (Dış Ticaret)

Büro Memuru (İdari İşler)

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı

Diğer Büro Memurları

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