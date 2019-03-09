KPSS Şartı Olmadan Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Filyos Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile 23 Beden İşçisi ve 2 ATT (Acil Tıp Teknisyeni) alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kadın/Erkek

22 yaş ve üzeri olmak

Askerliğini yapmış olmak (Erkek adaylar için)

Türk ceza kanununa göre herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Emekliliği hak kazanmamış veya emekli olmamak

Beden işçisi için ilköğretim mezunu olmak

ATT iş ilanı için sağlık meslek lisesi mezunu olmak

Filyos belediyesi il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylardan istenilen iş başvuru belgeleri;

Dilekçe, Adli sicil kaydı, Diploma fotokopisi, Sağlık raporu, Kimlik fotokopisi, İkametgah, 2 adet fotoğraf Nüfus kayıt örneği

Adaylar ilana 13-15 Mart 2019 tarihleri arası iş başvurusu yapabilirler.

Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ve kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.