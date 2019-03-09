KPSS Şartı Olmadan Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Filyos Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile 23 Beden İşçisi ve 2 ATT (Acil Tıp Teknisyeni) alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kadın/Erkek
- 22 yaş ve üzeri olmak
- Askerliğini yapmış olmak (Erkek adaylar için)
- Türk ceza kanununa göre herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
- Emekliliği hak kazanmamış veya emekli olmamak
- Beden işçisi için ilköğretim mezunu olmak
- ATT iş ilanı için sağlık meslek lisesi mezunu olmak
- Filyos belediyesi il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylardan istenilen iş başvuru belgeleri;
- Dilekçe,
- Adli sicil kaydı,
- Diploma fotokopisi,
- Sağlık raporu,
- Kimlik fotokopisi,
- İkametgah,
- 2 adet fotoğraf
- Nüfus kayıt örneği
Adaylar ilana 13-15 Mart 2019 tarihleri arası iş başvurusu yapabilirler.
Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ve kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Başvuru Adresi: Hisarönü Mah. Park Cad. No:45 Filyos/ZONGULDAK
- İrtibat Kişisi: Şenol HALATCI – 0 372 623 10 18
- Mülakat Tarihleri: 20.03.2019 – 14:00