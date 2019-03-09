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KPSS Şartı Olmadan Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Filyos Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile 23 Beden İşçisi ve 2 ATT (Acil Tıp Teknisyeni) alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

KPSS Şartı Olmadan Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Filyos Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile 23 Beden İşçisi ve 2 ATT (Acil Tıp Teknisyeni) alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

09 Mart 2019 Cumartesi 22:02
KPSS Şartı Olmadan Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Filyos Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile 23 Beden İşçisi ve 2 ATT (Acil Tıp Teknisyeni) alımı yapılacağı  açıklandı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kadın/Erkek
  • 22 yaş ve üzeri olmak
  • Askerliğini yapmış olmak (Erkek adaylar için)
  • Türk ceza kanununa göre herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
  • Emekliliği hak kazanmamış veya emekli olmamak
  • Beden işçisi için ilköğretim mezunu olmak
  • ATT iş ilanı için sağlık meslek lisesi mezunu olmak
  • Filyos belediyesi il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylardan istenilen iş başvuru belgeleri;

  1. Dilekçe,
  2. Adli sicil kaydı,
  3. Diploma fotokopisi,
  4. Sağlık raporu,
  5. Kimlik fotokopisi,
  6. İkametgah,
  7. 2 adet fotoğraf
  8. Nüfus kayıt örneği

Adaylar ilana 13-15 Mart 2019 tarihleri arası iş başvurusu yapabilirler.

 Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ve kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

  • Başvuru Adresi: Hisarönü Mah. Park Cad. No:45 Filyos/ZONGULDAK
  • İrtibat Kişisi: Şenol HALATCI – 0 372 623 10 18
  • Mülakat Tarihleri: 20.03.2019 – 14:00
Son Güncelleme: 09.03.2019 22:12
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