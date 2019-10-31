KPSS şartı aranmıyor! Binlerce kişi alınacak

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde yayınladığı son ilanlara göre, 51 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a başvurunun nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi.



İşte, İŞKUR'da yayımlanan 51 bin personel iş ilanları ile ilgili detaylar...



Ön başvuru şart



Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden daimi ve geçici olmak üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvurularının kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılacağını ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti.



Nasıl başvuru yapılır?



Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.



Hangi alanlarda alım olacak?



Beden İşçisi (Genel) 9898



Makineci (Dikiş) 1947



Satış Danışmanı / Uzmanı 1636



Temizlik Görevlisi 1592



Garson (Servis Elemanı) 1428



Kasiyer 1086



Konfeksiyon İşçisi 795



Ön Muhasebeci 736



Reyon Görevlisi 671



Dokuma Konfeksiyon Makineci 642



Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 630



Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 554



Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 508



Güvenlik Görevlisi 505



Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 471



Büro Memuru (Genel) 466



Şoför-Yük Taşıma 465



Ambar/Depo Görevlisi 404



Aşçı 404



Pazarlamacı 380



Bulaşıkçı (Stevard) 346



Paketleme işçisi 331



Kalite Kontrolcü 304



Elektrikçi (Genel) 301



Aşçı Yardımcısı 293



Ayakkabı İmalatçısı 288



Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 261



CNC Torna Tezgahı Operatörü 260



Forklift Operatörü 257



Beden İşçisi (Temizlik) 253



Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 240



Ütücü 238