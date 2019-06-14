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KPSS 60 Puanlı Kamuya İşçi Memur Alımı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Alım cankurtaran, itfaiye şoförü, büro memuru ve işçi olarak gerçekleşecektir. İşçi ve memur Alımları 60 KPSS puanlı ve KPSS’siz olarak farklı kurumlara yapılacaktır.

KPSS 60 Puanlı Kamuya İşçi Memur Alımı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Alım cankurtaran, itfaiye şoförü, büro memuru ve işçi olarak gerçekleşecektir. İşçi ve memur Alımları 60 KPSS puanlı ve KPSS’siz olarak farklı kurumlara yapılacaktır.

14 Haziran 2019 Cuma 16:17
KPSS 60 Puanlı Kamuya İşçi Memur Alımı!

İŞKUR AÇIK POZİSYONLAR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlanlara başvuru yapabilmek için aranan özellikler ise şöyle;

İŞKUR farklı kurum ve farklı şehirlere alımı gerçekleştiriyor. Her ilan için numaralar verilmiş olup iş kurumu üzerinden internet ortamında veya şahsen bağlı bulunduğunuz ikametteki iş kurumuna numaraları belirterek yapabilirsiniz.

İtfaiye Aracı Şoförü Alımı 1 kişi Muş Bulanık Elmakaya Belediyesi tarafından yapılıyor. Alım iş ilan numarası 00005018165 olarak yayımlanmıştır. Başvuracaklar en az ilkokul mezunu olacak ve E sınıfı ehliyet sahibi olması isteniyor. İş Makine Operatörü 1 kişi 00005018150 ilan numarası ile en az ilköğretim en fazla lise mezunları arasından G sınıfı ehliyeti olanların başvurusu alınacaktır. 18 Haziran.

Kayseri Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği 2 kişi 00005017348 ilan numarası ile personel alımı yapacaktır. Çiftçi olarak görevlendirilecek olup en az ilkokul en fazla lisans mezunu adaylar başvuru yapabilir. Başvuru yapacak adayların milli eğitim bakanlığından onaylı 256 saatlik sulama programını tamamladığına dair kurs bitirme belgesi ile iş sağlığı ve  güvenliği  eğitimi belgesi bulunması gerekiyor. 18 Haziran.

TÜBİTAK Ankara 1 kişi büro memuru alımı yapıyor. Alıma başvuru numarası 00005015535 olarak verilmiştir. Önlisans mezunu ve TMY statüsünde olan adayların başvurusu kabul edilmektedir. 17 Haziran.

Darende Gökpınar Sulama Birliği Başkanlığı Malatya 00005015527 iş ilan numarası ile lisans mezunları arasından ziraat mühendisi alımı yapacağını ilan etti. KPSS 60 puan şartı aranıyor. 17 Haziran.

Uluslar arası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü İzmir Çiğli 00005015022 iş ilan numarası ile 1 kişi cankurtaran alımı yapıyor. Bronz cankurtaran belgesine sahip en az lise mezunu adaylar başvuru yapabilir. 17 Haziran. Güncel İŞKUR iş ilanları olarak yayımlanmıştır.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.06.2019 19:17
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kpss puanlı kamuya işçi memur alımı
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