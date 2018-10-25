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KPSS 60 Puanla Cumhurbaşkanlığı'na Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Koruma Muhafız Alay Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS'den 60 puan almış olmak şartı ile 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitim personeli alımı yapılacağı İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ilanen duyuruldu.

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KPSS 60 Puanla Cumhurbaşkanlığı'na Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Koruma Muhafız Alay Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS'den 60 puan almış olmak şartı ile 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitim personeli alımı yapılacağı İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ilanen duyuruldu.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:49
KPSS 60 Puanla Cumhurbaşkanlığı'na Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Koruma Muhafız Alay Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS'den 60 puan almış olmak şartı ile 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitim personeli alımı yapılacağı İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ilanen duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Hizmet Birliği Komutanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25 Ekim 2018 tarihinde yayımladığı ilan ile Ankara ili sınırları içerisinde olmak üzere daimi işçi statüsünde kamu personeli olarak 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Personeli alımı yapacağını açıkladı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular 25 Ekim 2018 tarihinde başlayıp, 5 Kasım 2018 tarihi saat 17:00 mesai bitimine kadar devam edecektir.

Başvurmak isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online veya şahsen işkur il müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapmak isteyenler için İş ilan numarası 00004703748 olarak belirtilmiştir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı alımı için başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle;

Lise ve dengi okul mezunu olması,

En az 3 yıllık iş deneyiminin olması

2016 Kamu Seçme Sınavından (KPSS P94) en az 60 puan almış olması

Başvuru yapan ve listede yer alan adayların öncelikli durumunu; eğitim, yabancı dil, tecrübe vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını ilgili kuruma bildirmek zorundadırlar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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