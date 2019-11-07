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Konya Teknik Üniversitesi Lise ve Önlisans Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İŞKUR, Konya Teknik Üniversitesi kadrosunda daimi olarak istihdam edilmek üzere 04-08 Kasım 2019 tarihleri arasında daimi işçi alımı yapacak. Alınacak işçiler lise ve önlisans öğrenim düzeylerinden yapılacak olup, ön başvurular İŞKUR’a yapılacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi Lise ve Önlisans Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İŞKUR, Konya Teknik Üniversitesi kadrosunda daimi olarak istihdam edilmek üzere 04-08 Kasım 2019 tarihleri arasında daimi işçi alımı yapacak. Alınacak işçiler lise ve önlisans öğrenim düzeylerinden yapılacak olup, ön başvurular İŞKUR’a yapılacaktır.

07 Kasım 2019 Perşembe 22:23
Konya Teknik Üniversitesi Lise ve Önlisans Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu tarafından bugün yeni kamu iş ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 04 Kasım 2019 tarihinden başlamak üzere 08 Kasım 2019 tarihine kadar, 3 işçi alımı yapacak. Alınacak işçiler, Üniversite kadrosunda daimi olarak istihdam edilecek olup, destek personeli statüsünde en az lise ve önlisans mezunu adaylar arasından seçilecektir.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlana resmi işçi alım ilanı şöyle;

Üniversitemiz Birimlerinde Daimi Statüde çalıştırılmak üzere 3 adet İşçi alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 04.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır.

İlan olunur...

Son Güncelleme: 07.11.2019 23:01
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konya teknik üniversitesi lise önlisans mezunu personel alıyor işte başvuru şartları
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