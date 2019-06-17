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Kıyı Emniyet Müdürlüğü KPSS'siz Memur Alıyor!

Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye İş KURUMU (İŞKUR) vasıtası ile çok sayıda birçok pozisyona memur alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Kıyı Emniyet Müdürlüğü KPSS'siz Memur Alıyor!

Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye İş KURUMU (İŞKUR) vasıtası ile çok sayıda birçok pozisyona memur alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

17 Haziran 2019 Pazartesi 08:36
Kıyı Emniyet Müdürlüğü KPSS'siz Memur Alıyor!

Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye İş KURUMU (İŞKUR) vasıtası ile çok sayıda birçok pozisyona memur alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanlarda 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen sayıda ve unvanda personel alınacaktır. Aşağıda belirtilen personel alımına dair ilan 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir. İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfası üzerinden elektronik ortamda yapabileceklerdir. Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Alım yapılacak pozsiyonlar ve personel sayıları şöyle;

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