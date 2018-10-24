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Kamuya Yüzlerce Personel Alınacak! İlkokul Mezunu Olmak Yeterli!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işe girmek isteyenler için Devletin resmi kurumu olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlar yayımladı. Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere yüzlere personel alımı yapılacak. Üstelik ilk okul mezunu olmak da yeterli görülüyor.

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Kamuya Yüzlerce Personel Alınacak! İlkokul Mezunu Olmak Yeterli!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işe girmek isteyenler için Devletin resmi kurumu olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlar yayımladı. Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere yüzlere personel alımı yapılacak. Üstelik ilk okul mezunu olmak da yeterli görülüyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:00
Kamuya Yüzlerce Personel Alınacak! İlkokul Mezunu Olmak Yeterli!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işe girmek isteyenler için Devletin resmi kurumu olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlar yayımladı. Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere yüzlere personel alımı yapılacak. Üstelik ilk okul mezunu olmak da yeterli görülüyor.

Kamuy 710 Temizlik Görevlisi alınacak. 

Türkiye İş Kurumu ilkokul mezunu olanların başvuru yapabileceği Temiz Görevlisi pozisyonunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmek üzere yeni ilanlar yayımladı.

KAMUDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek olan 710 Temizlik Görevlisi için gereken şartlar şöyle;

18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilkokul mezunu olmak, güler yüzlü olmak, deneyimli deneyimsiz olmak, şartları yer almaktadır. Bazı ilanların özel şartları da bulunmaktadır. O nedenle başvuru yapmadan önce başvuru yapmak istediğiniz ilanın özel şartlarını da incelemenizi tavsiye ederiz.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlara bulunduğunuz il/ilçedeki İŞKUR Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz yada iskur.gov.tr adresinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son Güncelleme: 24.10.2018 14:15
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