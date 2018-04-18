Kamuya ve Özele 120 Bin 386 Memur, Personel ve İşçi Alımı (İŞKUR İlanları)

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden yeni ilanlar yayımlandı.

Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar, İŞKUR aracılığıyla en az okur yazar olan adaylar arasından personel alımı yapıyor. İŞKUR iş ilanları kısmından yayımlanan ilanlarda Türkiye genelinde toplamda 120 bin 386 açık pozisyon olduğu ve bu pozisyonlara personel alımı yapıldığı duyuruldu.

Tüğrkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda toplamda 1702 pozisyonun boşta olduğu ve bu 1702 pozisyona 120 bin 386 adet memur, personel ve işçi alımı yapıldığı bildirildi. Farklı pozisyonlara yapılan alımlarda bazı ilanlar Türkiye geneli alım yaparken bazı ilanlarda da ilçe ve il ikameti şartı aranıyor. İŞKUR resmi sayfasında yayımlanan duyuruda açık iş bölümü şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasından yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Ancak başvuru için adayların ilanlarda belirtilen özel şartları taşıyor olması gerekmektedir. Her pozisyon ve ilan için başvuru şartları farklı iken en az okur-yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar, bu ilanlar için başvuru yapabilecek. İş disiplini olan, güler yüzlü, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek adaylar arasından yapılacak alımda başvuru adımları aşağıdaki gibidir.

EN ÇOK ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

ALIM YAPILAN POZİSYON ALIM YAPILAN TOPLAM KİŞİ SAYISI Beden İşçisi (Genel) 28961 Temizlik Görevlisi 4707 Satış Danışmanı / Uzmanı 4107 Garson (Servis Elemanı) 4043 Makineci (Dikiş) 2877 Güvenlik Görevlisi 2569 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2554 Elektrikçi (Genel) 1849 Kasiyer 1654 Şoför-Yük Taşıma 1524 Ön Muhasebeci 1484 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1455 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1292 Büro Memuru (Genel) 1240 Reyon Görevlisi 1189 Paketleme işçisi 881 Beden İşçisi (İnşaat) 880 Konfeksiyon İşçisi 880 Bulaşıkçı (Stevard) 855 Forklift Operatörü 842 Ambar/Depo Görevlisi 792 Aşçı 772 Aşçı Yardımcısı 716 Sevkiyat Görevlisi 689 Servis Komisi 682 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 658 CNC Torna Tezgahı Operatörü 655 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 653 Beden İşçisi (Temizlik) 634 Sekreter 622 Pazarlamacı 594 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 564 Kurye 558 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 552 Kalite Kontrolcü 539 Elektrik Teknisyeni 505 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 504

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Adaylar aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu yapabilecekler.

1. Aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın.

https://goo.gl/kf6yn4

2. Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu tıklayın.

3. Açılan sayfada ilanlar sıralanacaktır. Menüden il ve ilçe seçimleri ile mezuniyet seçimlerini yaparak ilanlara daha ayrıntılı bakabilirsiniz.

MEMUR VE PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER