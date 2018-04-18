Kamuya ve Özele 120 Bin 386 Memur, Personel ve İşçi Alımı (İŞKUR İlanları)

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden yeni ilanlar yayımlandı.
Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar, İŞKUR aracılığıyla en az okur yazar olan adaylar arasından personel alımı yapıyor. İŞKUR iş ilanları kısmından yayımlanan ilanlarda Türkiye genelinde toplamda 120 bin 386 açık pozisyon olduğu ve bu pozisyonlara personel alımı yapıldığı duyuruldu.
Tüğrkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda toplamda 1702 pozisyonun boşta olduğu ve bu 1702 pozisyona 120 bin 386 adet memur, personel ve işçi alımı yapıldığı bildirildi. Farklı pozisyonlara yapılan alımlarda bazı ilanlar Türkiye geneli alım yaparken bazı ilanlarda da ilçe ve il ikameti şartı aranıyor. İŞKUR resmi sayfasında yayımlanan duyuruda açık iş bölümü şu şekilde;
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu resmi sayfasından yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Ancak başvuru için adayların ilanlarda belirtilen özel şartları taşıyor olması gerekmektedir. Her pozisyon ve ilan için başvuru şartları farklı iken en az okur-yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar, bu ilanlar için başvuru yapabilecek. İş disiplini olan, güler yüzlü, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek adaylar arasından yapılacak alımda başvuru adımları aşağıdaki gibidir.
EN ÇOK ALIM YAPILAN POZİSYONLAR
|ALIM YAPILAN POZİSYON
|ALIM YAPILAN TOPLAM KİŞİ SAYISI
|Beden İşçisi (Genel)
|28961
|Temizlik Görevlisi
|4707
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|4107
|Garson (Servis Elemanı)
|4043
|Makineci (Dikiş)
|2877
|Güvenlik Görevlisi
|2569
|Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|2554
|Elektrikçi (Genel)
|1849
|Kasiyer
|1654
|Şoför-Yük Taşıma
|1524
|Ön Muhasebeci
|1484
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|1455
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|1292
|Büro Memuru (Genel)
|1240
|Reyon Görevlisi
|1189
|Paketleme işçisi
|881
|Beden İşçisi (İnşaat)
|880
|Konfeksiyon İşçisi
|880
|Bulaşıkçı (Stevard)
|855
|Forklift Operatörü
|842
|Ambar/Depo Görevlisi
|792
|Aşçı
|772
|Aşçı Yardımcısı
|716
|Sevkiyat Görevlisi
|689
|Servis Komisi
|682
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)
|658
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|655
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|653
|Beden İşçisi (Temizlik)
|634
|Sekreter
|622
|Pazarlamacı
|594
|Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|564
|Kurye
|558
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|552
|Kalite Kontrolcü
|539
|Elektrik Teknisyeni
|505
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|504
BAŞVURU
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Adaylar aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu yapabilecekler.
1. Aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın.
https://goo.gl/kf6yn4
2. Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu tıklayın.
3. Açılan sayfada ilanlar sıralanacaktır. Menüden il ve ilçe seçimleri ile mezuniyet seçimlerini yaparak ilanlara daha ayrıntılı bakabilirsiniz.
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Hani nerde yapılıyor da ben niye işsizim