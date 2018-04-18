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Kamuya ve Özele 120 Bin 386 Memur, Personel ve İşçi Alımı (İŞKUR İlanları)

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yeni ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda İŞKUR aracılığıyla kamuya ve özele 120 binden fazla memur, personel ve işçi alımı yapılıyor. Peki hangi pozisyonlara personel alımı yapılıyor? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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Kamuya ve Özele 120 Bin 386 Memur, Personel ve İşçi Alımı (İŞKUR İlanları)

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yeni ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda İŞKUR aracılığıyla kamuya ve özele 120 binden fazla memur, personel ve işçi alımı yapılıyor. Peki hangi pozisyonlara personel alımı yapılıyor? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:14
Kamuya ve Özele 120 Bin 386 Memur, Personel ve İşçi Alımı (İŞKUR İlanları)

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden yeni ilanlar yayımlandı.

Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar, İŞKUR aracılığıyla en az okur yazar olan adaylar arasından personel alımı yapıyor. İŞKUR iş ilanları kısmından yayımlanan ilanlarda Türkiye genelinde toplamda 120 bin 386 açık pozisyon olduğu ve bu pozisyonlara personel alımı yapıldığı duyuruldu.

Tüğrkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda toplamda 1702 pozisyonun boşta olduğu ve bu 1702 pozisyona 120 bin 386 adet memur, personel ve işçi alımı yapıldığı bildirildi. Farklı pozisyonlara yapılan alımlarda bazı ilanlar Türkiye geneli alım yaparken bazı ilanlarda da ilçe ve il ikameti şartı aranıyor. İŞKUR resmi sayfasında yayımlanan duyuruda açık iş bölümü şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasından yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Ancak başvuru için adayların ilanlarda belirtilen özel şartları taşıyor olması gerekmektedir. Her pozisyon ve ilan için başvuru şartları farklı iken en az okur-yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar, bu ilanlar için başvuru yapabilecek. İş disiplini olan, güler yüzlü, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek adaylar arasından yapılacak alımda başvuru adımları aşağıdaki gibidir.

EN ÇOK ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

ALIM YAPILAN POZİSYON ALIM YAPILAN TOPLAM KİŞİ SAYISI
Beden İşçisi (Genel) 28961
Temizlik Görevlisi 4707
Satış Danışmanı / Uzmanı 4107
Garson (Servis Elemanı) 4043
Makineci (Dikiş) 2877
Güvenlik Görevlisi 2569
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2554
Elektrikçi (Genel) 1849
Kasiyer 1654
Şoför-Yük Taşıma 1524
Ön Muhasebeci 1484
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1455
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1292
Büro Memuru (Genel) 1240
Reyon Görevlisi 1189
Paketleme işçisi 881
Beden İşçisi (İnşaat) 880
Konfeksiyon İşçisi 880
Bulaşıkçı (Stevard) 855
Forklift Operatörü 842
Ambar/Depo Görevlisi 792
Aşçı 772
Aşçı Yardımcısı 716
Sevkiyat Görevlisi 689
Servis Komisi 682
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 658
CNC Torna Tezgahı Operatörü 655
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 653
Beden İşçisi (Temizlik) 634
Sekreter 622
Pazarlamacı 594
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 564
Kurye 558
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 552
Kalite Kontrolcü 539
Elektrik Teknisyeni 505
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 504

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Adaylar aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu yapabilecekler.

1. Aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın.

https://goo.gl/kf6yn4

2. Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu tıklayın.

3. Açılan sayfada ilanlar sıralanacaktır. Menüden il ve ilçe seçimleri ile mezuniyet seçimlerini yaparak ilanlara daha ayrıntılı bakabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Yaman 19 dakika önce

Hani nerde yapılıyor da ben niye işsizim

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