Kamuya KPSS'siz 1452 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Şartlar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurumları ve il-ilçe belediyelerin personel alımlarına aracılık etmeye devam ediyor. İŞKUR 06 Kasım 2019 tarihi itibari ile, 55 farklı kamu kurumlarının ve belediyelerin personel alım ilanını yayınladı. İŞKUR’un ‘’kurum dışı kamu iş ilanları’’ kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, resmi devlet kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere farklı meslek guruplarından toplam 1.452 personel alımı yapılacak. Personel-memur ve işçi alımları KPSS’siz olup, en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden adaylar alınacaktır.
Aşağıda personel alımı yapan kamu kurumları ve belediyelere ait ilanlar bulunmaktadır. Bu belirtilen ilanlara ulaşmak, başvuru şartlarını, başvuru adreslerini, kurumun iletişim numaralarını ve diğer detayları öğrenebilmek için burayı tıklamanız ve ardından, açılan sayfada, ilgili kurumun isminin üzerini tıklamanız yeterlidir.
En fazla alımlar, vasıflı-vasıfsız işçi, temizlik personeli, büro memuru, şoför, destek personeli, farklı alanlardan sağlık personeli ve mühendis alımlarından yapılacak olup, ilanlar içeriğinde diğer meslek guruplarından personel alımı yapan kurumlarda bulmak mümkündür.
PERSONEL ALIMI YAPAN KAMU KURUMLARI
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 14.11.2019
12 çöp toplama ve yer süpürme personeli alımı
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 12.11.2019
16 Ar-Ge teknisyeni alımı
Afyonkarahisar SYDV 06.11.2019
3 Sosyal yardımlaşma inceleme görevlisi ve 1 büro personeli alımı
Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Dai. Başk. Pers. Alımı 20.11.2019
1 İşyeri hekimi alımı
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem TDBY Pers. Alımı 20.11.2019
16 Araştırma Görevlisi alımı
İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Tic. A.Ş. 08.11.2019
107 çöpçü, 39 çöp kamyonu şoförü, 1 büro işçisi ve 1 avukat alımı
Şanlıurfa Birecik SYDV 09.11.2019
1 resepsiyon görevlisi alımı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019
1 vasıfsız işçi alımı
Sivas Divriği Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.11.2019
Kimya, Makine ve İnşaat mühendisi alımı
Muğla Kavaklıdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019
1 büro personeli, 2 şoför ve 2 vasıfsız işçi alımı
Muğla Beçin Kalesi Kazı Başkanlığı 25.11.2019
4 Sanat tarihçisi, 2 Arkeolog, 1 Restoratör ve 7 vasıfsız işçi alımı
Karabük Ihlamur Teras Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2019
2 Servis elemanı ve 1 temizlik personeli alımı
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San A.Ş. 12.11.2019
1 Kompozitör sanatçısı, 1 Klarnet sanatçısı, 1 Saksafon sanatçısı, 1 Trombon sanatçısı ve 2 Trampet sanatçısı alımı
Çanakkale Bayramiçi Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2019
1 Akaryakıt Satış Elemanı
Devlet Su İşleri (DSİ)
500 nitelikli işçi alımı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pat. Tem. İnş. Taah. Ltd. Şti. 06.11.2019
1 Büro memuru alımı
İstanbul İSTON Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 13.11.2019
4 Bilgi işlem ve muhasebe elemanı alımı
İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Otopark Özel Eğt. Tic. A.Ş. 06.11.2019
1 sosyal proje danışmanı alımı
Muğla Bodrum Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2019
2 Harita mühendisi alımı
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 06.11.2019
1 vasıflı işçi alımı
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San. A.Ş. 12.11.2019
2 Korno sanatçısı alımı
İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ.Turz. Eğit Tic. A.Ş. 11.11.2019
300 çöpçü ve 200 çöp kamyonu şoförü alımı
Sivas İmranlı SYDV 06.11.2019
2 genel temizlik personeli alımı
Eskişehir ESPARK A.Ş. 06.11.2019
1 İngilizce öğretmeni, 1 sosyolog, 1 veri giriş kontrol işletmeni, 2 yüzme antrenörü ve 10 beden işçisi alımı
Muğla Köyceğiz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.11.2019
1 güreş antrenörü alımı
SİVAS Şarkışla Cemel Belediyesi Per. Ltd Şti. 11.11.2019
Muğla DALBEL Günübirlik Turz. Hizm. İşl. Tesis Tic. A.Ş. 08.11.2019
İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 08.11.2019
1 spor eğitmeni, 2 gıda mühendisi, 2 mimar, 1 sahne yöneticisi, 1 heykeltıraş, 2 inşaat mühendisi, 2 makine mühendisi ve 1 elektrik elektronik mühendisi alımı
Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2019
30 vasıfsız ve 20 vasıflı işçi alımı
Çanakkale Lapseki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2019
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 06.11.2019
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 11.11.2019
Tekirdağ Marmaraereğlisi Tem. Katı Atık Hiz. Ltd. Şti. 06.11.2019
Tekirdağ Marmaraereğlisi Tem. Katı Atık Hiz. Ltd. Şti. engelli alım ilanı 06.11.2019
Aydın Kuyucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2019
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. A.Ş. 06.11.2019
Eskişehir Tepebaşı Turizm Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 07.11.2019
Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2019
Edirne Uzunköprü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.11.2019
İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz. Tic. Ltd. Şti. 07.11.2019
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd.Şti. 09.11.2019
Trabzon BEŞTEL Turizm Tic. A.Ş. 10.11.2019
Aydın NAZBEL Ulaş. Su İnş. Hiz. İşl. San. Tic. A.Ş. 08.11.2019
Muğla Fethiye Belediye Hizm. Turz. Tic. A.Ş. 08.11.2019
Van İpekyolu Belediyesi Per. A.Ş. 08.11.2019
Erzurum İspir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.11.2019
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Sağ. Kül. Spor Dai. İkt. İşl. Müd. 08.11.2019
Gümüşhane Gümüşgöze Belediyesi Gümüşbel Per. Ltd. Şti. 08.11.2019
Rize İkizdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2019
Bilecik İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 07.11.2019
Edirne Enez Turz. İnş. Taş. Hiz. İşleri San. Tic. Ltd. Şti. 07.11.2019
Ordu ÇAYBEL Dan. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 11.11.2019
Aksaray Sultanhanı Belediyesi Per. lTd. Şti. 06.11.2019
İstanbul Esbaş Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Hiz. İnş. Gıda San. Paz. A.Ş. 11.11.2019
İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz. Tic. Tek. Hiz. Liman İşl. Ltd. Şti. 10.11.2019