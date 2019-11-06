Kamuya KPSS'siz 1452 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Şartlar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurumları ve il-ilçe belediyelerin personel alımlarına aracılık etmeye devam ediyor. İŞKUR 06 Kasım 2019 tarihi itibari ile, 55 farklı kamu kurumlarının ve belediyelerin personel alım ilanını yayınladı. İŞKUR’un ‘’kurum dışı kamu iş ilanları’’ kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, resmi devlet kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere farklı meslek guruplarından toplam 1.452 personel alımı yapılacak. Personel-memur ve işçi alımları KPSS’siz olup, en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden adaylar alınacaktır.

Aşağıda personel alımı yapan kamu kurumları ve belediyelere ait ilanlar bulunmaktadır. Bu belirtilen ilanlara ulaşmak, başvuru şartlarını, başvuru adreslerini, kurumun iletişim numaralarını ve diğer detayları öğrenebilmek için burayı tıklamanız ve ardından, açılan sayfada, ilgili kurumun isminin üzerini tıklamanız yeterlidir.

En fazla alımlar, vasıflı-vasıfsız işçi, temizlik personeli, büro memuru, şoför, destek personeli, farklı alanlardan sağlık personeli ve mühendis alımlarından yapılacak olup, ilanlar içeriğinde diğer meslek guruplarından personel alımı yapan kurumlarda bulmak mümkündür.

PERSONEL ALIMI YAPAN KAMU KURUMLARI

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 14.11.2019

12 çöp toplama ve yer süpürme personeli alımı

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 12.11.2019

16 Ar-Ge teknisyeni alımı

Afyonkarahisar SYDV 06.11.2019

3 Sosyal yardımlaşma inceleme görevlisi ve 1 büro personeli alımı

Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Dai. Başk. Pers. Alımı 20.11.2019

1 İşyeri hekimi alımı

Kocaeli TÜBİTAK Bilgem TDBY Pers. Alımı 20.11.2019

16 Araştırma Görevlisi alımı

İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Tic. A.Ş. 08.11.2019

107 çöpçü, 39 çöp kamyonu şoförü, 1 büro işçisi ve 1 avukat alımı

Şanlıurfa Birecik SYDV 09.11.2019

1 resepsiyon görevlisi alımı

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019

1 vasıfsız işçi alımı

Sivas Divriği Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.11.2019

Kimya, Makine ve İnşaat mühendisi alımı

Muğla Kavaklıdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019

1 büro personeli, 2 şoför ve 2 vasıfsız işçi alımı

Muğla Beçin Kalesi Kazı Başkanlığı 25.11.2019

4 Sanat tarihçisi, 2 Arkeolog, 1 Restoratör ve 7 vasıfsız işçi alımı

Karabük Ihlamur Teras Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2019

2 Servis elemanı ve 1 temizlik personeli alımı

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San A.Ş. 12.11.2019

1 Kompozitör sanatçısı, 1 Klarnet sanatçısı, 1 Saksafon sanatçısı, 1 Trombon sanatçısı ve 2 Trampet sanatçısı alımı

Çanakkale Bayramiçi Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2019

1 Akaryakıt Satış Elemanı

Devlet Su İşleri (DSİ)

500 nitelikli işçi alımı

Afyonkarahisar Hocalar Taş Pat. Tem. İnş. Taah. Ltd. Şti. 06.11.2019

1 Büro memuru alımı

İstanbul İSTON Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 13.11.2019

4 Bilgi işlem ve muhasebe elemanı alımı

İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Otopark Özel Eğt. Tic. A.Ş. 06.11.2019

1 sosyal proje danışmanı alımı

Muğla Bodrum Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2019

2 Harita mühendisi alımı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 06.11.2019

1 vasıflı işçi alımı

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San. A.Ş. 12.11.2019

2 Korno sanatçısı alımı

İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ.Turz. Eğit Tic. A.Ş. 11.11.2019

300 çöpçü ve 200 çöp kamyonu şoförü alımı

Sivas İmranlı SYDV 06.11.2019

2 genel temizlik personeli alımı

Eskişehir ESPARK A.Ş. 06.11.2019

1 İngilizce öğretmeni, 1 sosyolog, 1 veri giriş kontrol işletmeni, 2 yüzme antrenörü ve 10 beden işçisi alımı

Muğla Köyceğiz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.11.2019

1 güreş antrenörü alımı

SİVAS Şarkışla Cemel Belediyesi Per. Ltd Şti. 11.11.2019

Muğla DALBEL Günübirlik Turz. Hizm. İşl. Tesis Tic. A.Ş. 08.11.2019

İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 08.11.2019

1 spor eğitmeni, 2 gıda mühendisi, 2 mimar, 1 sahne yöneticisi, 1 heykeltıraş, 2 inşaat mühendisi, 2 makine mühendisi ve 1 elektrik elektronik mühendisi alımı

Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2019

30 vasıfsız ve 20 vasıflı işçi alımı

Çanakkale Lapseki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2019

Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 06.11.2019

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 11.11.2019

Tekirdağ Marmaraereğlisi Tem. Katı Atık Hiz. Ltd. Şti. 06.11.2019

Tekirdağ Marmaraereğlisi Tem. Katı Atık Hiz. Ltd. Şti. engelli alım ilanı 06.11.2019

Aydın Kuyucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2019

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. A.Ş. 06.11.2019

Eskişehir Tepebaşı Turizm Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 07.11.2019

Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2019

Edirne Uzunköprü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.11.2019

İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz. Tic. Ltd. Şti. 07.11.2019

Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd.Şti. 09.11.2019

Trabzon BEŞTEL Turizm Tic. A.Ş. 10.11.2019

Aydın NAZBEL Ulaş. Su İnş. Hiz. İşl. San. Tic. A.Ş. 08.11.2019

Muğla Fethiye Belediye Hizm. Turz. Tic. A.Ş. 08.11.2019

Van İpekyolu Belediyesi Per. A.Ş. 08.11.2019

Erzurum İspir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.11.2019

Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Sağ. Kül. Spor Dai. İkt. İşl. Müd. 08.11.2019

Gümüşhane Gümüşgöze Belediyesi Gümüşbel Per. Ltd. Şti. 08.11.2019

Rize İkizdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2019

Bilecik İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 07.11.2019

Edirne Enez Turz. İnş. Taş. Hiz. İşleri San. Tic. Ltd. Şti. 07.11.2019

Ordu ÇAYBEL Dan. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 11.11.2019

Aksaray Sultanhanı Belediyesi Per. lTd. Şti. 06.11.2019

İstanbul Esbaş Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Hiz. İnş. Gıda San. Paz. A.Ş. 11.11.2019

İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz. Tic. Tek. Hiz. Liman İşl. Ltd. Şti. 10.11.2019