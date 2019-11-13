Kamuya KPSS'siz Kamu Personeli Alınıyor! İşte Detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son yıllarda sadece özel sektörün değil aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının da personel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Personel ihtiyaçları için İŞKUR ile protokol imzalayan kamu kurumları aradıkları nitelikteki elemanların başvurularını topluyor ve böylelikle her yıl yüzbinlerce kişiye kamuda iş fırsatı sunuyor. Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde yayınlanan kamu ilanları da büyük ilgi görüyor. KPSS şartı olmadan yapılan alımlar ile ilgili KPSS cafe olarak detayları paylaşıyoruz.

Yayınlanan ilanlar arasında aşçı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, Büro Memuru, Elektirik-Elektronik Teknisyeni, Şoför, Kaynakçı, Genel Evrak Dağıtıcısı,Beden İşçisi ve İmşaat Mühendisi gibi pozisyonlar bulunuyor.

Yayınlanan ilanlara başvurmak için T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşında büyük olmak, erkekler için askerlik ile ilişiği bulunmamak, çalışmaya engel sağlık problemi olmamak gibi genel şartlar yer alıyor. Her ilanın ayrıca özel başvuru şartlşarı bulunuyor.

İlanlara başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini ziyaret etmek gerekiyor. Aşağıda verdiğimiz resmi inceleyerek İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere İŞKUR'un açık iş ilanları adresine girip, İşyeri Türü'nü kamu seçip, sağ altta bulunan ara butonuna bastığınız tüm kamu ilanlarını listeleyebilirsiniz. İl seçimi, öğrenim durumu seçimi yaparak ilanları filtreleyebilirsiniz.

İŞTE BAŞVURULARI DEVAM EDEN KAMU İLANLARI