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DSİ 500 işçi alımı yapıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı. İlanın yayınlanmasının ardından adaylar başvuru detaylarını merak ediyordu. Peki, İŞKUR DSİ personel alımı başvuru şartları neler? DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Kamuya KPSS'siz En Az Lise Mezunu Yüzlerce Personel Alınacak! İşte Başvuru Ekranı ve Başvuru Şartları...

DSİ 500 işçi alımı yapıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı. İlanın yayınlanmasının ardından adaylar başvuru detaylarını merak ediyordu. Peki, İŞKUR DSİ personel alımı başvuru şartları neler? DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak?

05 Kasım 2019 Salı 09:51
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DSİ 500 personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 500 personel alımı yapılacak. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan açık kamu iş ilanları bölümünde bugünden (5 Kasım) itibaren başlayan başvurular 5 gün sürecek. Belirli şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler. Peki, İŞKUR 500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ 500 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri ile İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alım ilanına başvuru yapacak adayların öncelikle belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda,

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi olmak,
* Alım kadrosu sınıfı belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak,
* Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak,
* Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
* İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK'dan hizmet bildirim cetveli dökümüne sahip olmak,
* İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,
* En az lise mezunu olmak,

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN yapılan açıklamada "Kurumumuz Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 500 adet Sürekli İşçi alınacaktır" ifadelerine yer verildi. Kadro dağılımı da Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte detaylar...

DSİ tarafından yayınlanan ilanda "Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 05.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır. İlan olunur..." ifadeleri kullanıldı.

Başvurular işkur üzerinden alınacak ve yalnızca 5 günlük başvuru süresi olduğu için başvuru yapacak adayların acele etmesi gerekiyor.

İşte kadro dağılımları...

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