Kamuya 3243 Personel Alımında Son Gün! İşte Detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular 11 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı, bugün (15 Şubat 2019) sona eriyor. İşte başvurmak isteyen adaylar için detaylar...

Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda “sürekli işçi” alımı gerçekleştirilecek.İlanların detaylarına ulaşmak için aşağıdaki haberlerimizi inceleyiniz.

Başvurular İŞKUR İnternet sitesi üzerinden veya İŞKUR müdürlüklerinden yapılacak. Unutmayın. Başvuru için bugün son gün!