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Kamuya 3243 Personel Alımında Son Gün! İşte Detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular 11 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı, bugün (15 Şubat 2019) sona eriyor. İşte başvurmak isteyen adaylar için detaylar...

Kamuya 3243 Personel Alımında Son Gün! İşte Detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular 11 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı, bugün (15 Şubat 2019) sona eriyor. İşte başvurmak isteyen adaylar için detaylar...

15 Şubat 2019 Cuma 08:07
Kamuya 3243 Personel Alımında Son Gün! İşte Detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular 11 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı, bugün (15 Şubat 2019) sona eriyor. İşte başvurmak isteyen adaylar için detaylar...

Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak  üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz  suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma  ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve  yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek  kolunda “sürekli işçi” alımı gerçekleştirilecek.İlanların detaylarına ulaşmak için aşağıdaki haberlerimizi inceleyiniz.

Başvurular İŞKUR İnternet sitesi üzerinden veya İŞKUR müdürlüklerinden yapılacak. Unutmayın. Başvuru için bugün son gün!

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Son Güncelleme: 15.02.2019 10:36
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kamuya 3243 personel alımında son gün işte detaylar
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Persi tenam 1 saat önce

Direkt doğru mesajı yazsanız nolur yani. Personel demeyin işçi alımı diyin insanların duugularıyla oynamayın...

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