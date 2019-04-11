Kamuya 2 Binden Fazla Personel Alınacak!

Toplum Yararına Program kapsamında işçi alımları artarak devam ediyor. Bu kapsamda yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan yeni ilanlar ve kısa TYP rehberimiz haberimizde!

İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine yayınlanan yepyeni ilanlarla işçi alımlarına hız verildi. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İstanbul, Erzincan, Diyarbakır ve Bolu’da işçi alımları yapılacak.

Alım yapılacak kadrolar ise; çevre temizliği, çevre temizliği ve ağaçlandırma ve kamusal altyapının yenilenmesi olarak belirlendi.

TYP Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimler Başvurabilir? İlanlara Nasıl Ulaşılır? İşte Size Kısa Bir TYP Rehberi!

Kimler TYP’ye Katılabilir?

Kuruma kayıtlı işsiz olanlar,

18 yaşını tamamlamış olanlar,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olanlar,

Açıköğretim hariç öğrenci olmayanlar,

TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olanlar TYP’ye katılabilir.

TYP Hangi Alanlarda İş İmkanı Verir?

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Vadi ve dere ıslahı ve erozyon engelleme çalışmaları

Kimler TYP’den Yararlanamaz?

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.



Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 2 yıl ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 2 yıl ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Ve Diğer Detaylar!

TYP’den, programın başkadığı andan itibaren bir yıl içerisinde en fazla 9 ay faydalanabilirsiniz. 9 ayın sonunda 3 ay bekleyerek daha sonra tekrar TYP’ye katılabilirsiniz. Ve aynı kurum ve kuruluşta en fazla 2 dönem yani 18 ay çalışabilirsiniz.

TYP’ye devamlılık zorunludur. Çalışılan sürenin 20’de 1’i kadar izin kullanabilirsiniz. Bu izinler ücretsizdir.

TYP’de haftalık çalışma süresi 45 saattir.

Başvuru Ekranına Nasıl Ulaşırım?

İŞKUR Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden TYP (Toplum Yararına Program) sekmesine geliniz. Buradan ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR Genel Müdürlükleri bu konuda size yardımcı olacaktır.

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