Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kamuya 2 Binden Fazla Personel Alınacak!

İŞKUR’da yepyeni ilanlar yayınlandı! 2000’den fazla kişi alınacak! İşte detaylar!

Kamuya 2 Binden Fazla Personel Alınacak!

İŞKUR’da yepyeni ilanlar yayınlandı! 2000’den fazla kişi alınacak! İşte detaylar!

11 Nisan 2019 Perşembe 11:22
Kamuya 2 Binden Fazla Personel Alınacak!

Toplum Yararına Program kapsamında işçi alımları artarak devam ediyor. Bu kapsamda yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan yeni ilanlar ve kısa TYP rehberimiz haberimizde!

İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine yayınlanan yepyeni ilanlarla işçi alımlarına hız verildi. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İstanbul, Erzincan, Diyarbakır ve Bolu’da işçi alımları yapılacak.

Alım yapılacak kadrolar ise; çevre temizliği, çevre temizliği ve ağaçlandırma ve kamusal altyapının yenilenmesi olarak belirlendi. 

TYP Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimler Başvurabilir? İlanlara Nasıl Ulaşılır? İşte Size Kısa Bir TYP Rehberi!

Kimler TYP’ye Katılabilir?

  • Kuruma kayıtlı işsiz olanlar,
  • 18 yaşını tamamlamış olanlar,
  • Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olanlar,
  • Açıköğretim hariç öğrenci olmayanlar,
  • TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olanlar TYP’ye katılabilir.

TYP Hangi Alanlarda İş İmkanı Verir?

  • Ağaçlandırma
  • Park düzenlemeleri
  • Çevre temizliği
  • Kamusal altyapının yenilenmesi
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri
  • Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
  • Vadi ve dere ıslahı ve erozyon engelleme çalışmaları

Kimler TYP’den Yararlanamaz?

  • İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.
     
  • Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.
    Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.
  • Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 2 yıl ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.
  • Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 2 yıl ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Ve Diğer Detaylar!

  • TYP’den, programın başkadığı andan itibaren bir yıl içerisinde en fazla 9 ay faydalanabilirsiniz. 9 ayın sonunda 3 ay bekleyerek daha sonra tekrar TYP’ye katılabilirsiniz. Ve aynı kurum ve kuruluşta en fazla 2 dönem yani 18 ay çalışabilirsiniz.
  • TYP’ye devamlılık zorunludur. Çalışılan sürenin 20’de 1’i kadar izin kullanabilirsiniz. Bu izinler ücretsizdir.
  • TYP’de haftalık çalışma süresi 45 saattir.

Başvuru Ekranına Nasıl Ulaşırım?

İŞKUR Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden TYP (Toplum Yararına Program) sekmesine geliniz. Buradan ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR Genel Müdürlükleri bu konuda size yardımcı olacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kamuya binden fazla personel alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2508 Kişiye İş Fırsatı! İşte Detaylar!
2508 Kişiye İş Fırsatı! İşte Detaylar!
MKE Personel Alım İlanı Yayınlandı! İşte Detaylar!
MKE Personel Alım İlanı Yayınlandı! İşte Detaylar!
İŞKUR’dan Eleman Alım İlanı! 199 Kişi İstihdam Edilecek! İşte Detaylar!
İŞKUR’dan Eleman Alım İlanı! 199 Kişi İstihdam Edilecek! İşte Detaylar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim