Kamuya 1368 Sürekli İşçi Alınıyor!

2019 yılının gelmesi ile birlikte beklenen ilanlar da peşpeşe yayımlanmaya başladı. 3 devlet kurumu toplamda 1368 sürekli işçi alım yapıyor. Başvuru şartlarını ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 3 farklı ilanla 361, Atatürk Orman Çiftliği de 2 sürekli işçi alımı yapıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 sürekli işçi alım başvuruları 12 Şubat'ta başlayıp 17 Şubat'ta sona erecek.

Başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenmek için tıklayınız.

Atatürk Orman Çiftliği 2 sürekli işçi alımı başvuruları 4 Şubat'ta başladı. Başvurular 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenmek için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 3 farklı ilanla 361 sürekli işçi alımı yapacak. İlanlardan başvuruları başlayan ve başlayacak olan var.

TCDD 1. ilan için tıklayın

TCDD 2. ilan için tıklayın

TCDD 3. ilan için tıklayın

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