Kamuya 1368 Sürekli İşçi Alınıyor!

2019 yılının gelmesi ile birlikte beklenen ilanlar da peşpeşe yayımlanmaya başladı. 3 devlet kurumu toplamda 1368 sürekli işçi alım yapıyor. Başvuru şartlarını ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.
Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 3 farklı ilanla 361, Atatürk Orman Çiftliği de 2 sürekli işçi alımı yapıyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 sürekli işçi alım başvuruları 12 Şubat'ta başlayıp 17 Şubat'ta sona erecek.
Başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenmek için tıklayınız.
Atatürk Orman Çiftliği 2 sürekli işçi alımı başvuruları 4 Şubat'ta başladı. Başvurular 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.
Başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenmek için tıklayınız.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 3 farklı ilanla 361 sürekli işçi alımı yapacak. İlanlardan başvuruları başlayan ve başlayacak olan var.
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