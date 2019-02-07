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Kamuya 1368 Sürekli İşçi Alınıyor!

2019 yılının gelmesi ile birlikte beklenen ilanlar da peşpeşe yayımlanmaya başladı. 3 devlet kurumu toplamda 1368 sürekli işçi alım yapıyor. Başvuru şartlarını ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Kamuya 1368 Sürekli İşçi Alınıyor!

2019 yılının gelmesi ile birlikte beklenen ilanlar da peşpeşe yayımlanmaya başladı. 3 devlet kurumu toplamda 1368 sürekli işçi alım yapıyor. Başvuru şartlarını ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

07 Şubat 2019 Perşembe 09:33
Kamuya 1368 Sürekli İşçi Alınıyor!

2019 yılının gelmesi ile birlikte beklenen ilanlar da peşpeşe yayımlanmaya başladı. 3 devlet kurumu toplamda 1368 sürekli işçi alım yapıyor. Başvuru şartlarını ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 3 farklı ilanla 361, Atatürk Orman Çiftliği de 2 sürekli işçi alımı yapıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 sürekli işçi alım başvuruları 12 Şubat'ta başlayıp 17 Şubat'ta sona erecek.

Başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenmek için tıklayınız.

Atatürk Orman Çiftliği 2 sürekli işçi alımı başvuruları 4 Şubat'ta başladı. Başvurular 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenmek için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 3 farklı ilanla 361 sürekli işçi alımı yapacak. İlanlardan başvuruları başlayan ve başlayacak olan var.

TCDD 1. ilan için tıklayın

TCDD 2. ilan için tıklayın

TCDD 3. ilan için tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 13:31
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kamuya 1368 sürekli işçi alınıyor
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