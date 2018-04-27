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Kamu ve Özele 123 Bin 259 Personel Alımı (Okur Yazar, İlkokul, Lise, Üniversite)

İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. İŞKUR resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamuya ve özele en az okura yazar vatandaşlar arasından 123 bin 259 personel alımı yapılıyor.

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Kamu ve Özele 123 Bin 259 Personel Alımı (Okur Yazar, İlkokul, Lise, Üniversite)

İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. İŞKUR resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamuya ve özele en az okura yazar vatandaşlar arasından 123 bin 259 personel alımı yapılıyor.

27 Nisan 2018 Cuma 19:03
Kamu ve Özele 123 Bin 259 Personel Alımı (Okur Yazar, İlkokul, Lise, Üniversite)

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında personel alım ilanları yayımlandı.

İŞKUR aracılığıyla kamu kuruluşları ile özel kuruluşlara okur yazar, ilkokuli, lise, önlisans ve lisans mezunları arasından 123 bin 259 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Türkiye İş Kurumu ilan sayfasında yayımlanan duyurularda kamu ile özel kuruluşlara farklı kadrolara çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanlara başvuru yapmak isteyen adayların farklı kadrolar için istenen özel şartları taşıyor olması ve İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir.

İŞKUR'DA İLAN KISMINDA YAYIMLANAN ALIMLAR ŞU ŞEKİLDE;

EN ÇOK PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR ve ALIM SAYISI

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda bazı kadrolara ibnlerce kişi alınıyor. En çok alım yapılan 35 kadro ve alım sayısı şu şekilde;

Beden İşçisi (Genel)  Alım yapılan sayı:  27357
Temizlik Görevlisi  Alım yapılan sayı:  5014
Satış Danışmanı / Uzmanı  Alım yapılan sayı:  4499
Garson (Servis Elemanı)  Alım yapılan sayı:  4492
Güvenlik Görevlisi  Alım yapılan sayı:  3562
Makineci (Dikiş)  Alım yapılan sayı:  2920
Turizm Ve Otelcilik Elemanı  Alım yapılan sayı:  2784
Elektrikçi (Genel)  Alım yapılan sayı:  2048
Kasiyer  Alım yapılan sayı:  1985
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi   Alım yapılan sayı: 1751
Reyon Görevlisi  Alım yapılan sayı:  1687
Şoför-Yük Taşıma   Alım yapılan sayı: 1670
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı  Alım yapılan sayı:  1414
Ön Muhasebeci   Alım yapılan sayı: 1411
Büro Memuru (Genel)  Alım yapılan sayı:  1153
Bulaşıkçı (Stevard)  Alım yapılan sayı:  949
Konfeksiyon İşçisi  Alım yapılan sayı:  949
Paketleme işçisi Alım yapılan sayı:   848
Forklift Operatörü  Alım yapılan sayı:  808
Aşçı  Alım yapılan sayı:  794
Aşçı Yardımcısı  Alım yapılan sayı:  772
Ambar/Depo Görevlisi  Alım yapılan sayı:  754
Servis Komisi  Alım yapılan sayı:  713
Beden İşçisi (Temizlik) Alım yapılan sayı:   686
Sevkiyat Görevlisi  Alım yapılan sayı:  677
Perakende Satış Elemanı (Gıda)  Alım yapılan sayı:  667
CNC Torna Tezgahı Operatörü  Alım yapılan sayı:  652
Beden İşçisi (İnşaat)  Alım yapılan sayı:  628
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı  Alım yapılan sayı:  609
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)  Alım yapılan sayı:  581.

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yyaımlanan duyurulara başvurular da yine İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olan adaylar, aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve başvuru yapmak istedikleri kadroyu seçerek başvurusunu yapabilirler.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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