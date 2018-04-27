Kamu ve Özele 123 Bin 259 Personel Alımı (Okur Yazar, İlkokul, Lise, Üniversite)

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında personel alım ilanları yayımlandı.
İŞKUR aracılığıyla kamu kuruluşları ile özel kuruluşlara okur yazar, ilkokuli, lise, önlisans ve lisans mezunları arasından 123 bin 259 personel alımı yapılacağı açıklandı.
Türkiye İş Kurumu ilan sayfasında yayımlanan duyurularda kamu ile özel kuruluşlara farklı kadrolara çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanlara başvuru yapmak isteyen adayların farklı kadrolar için istenen özel şartları taşıyor olması ve İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir.
İŞKUR'DA İLAN KISMINDA YAYIMLANAN ALIMLAR ŞU ŞEKİLDE;
EN ÇOK PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR ve ALIM SAYISI
Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda bazı kadrolara ibnlerce kişi alınıyor. En çok alım yapılan 35 kadro ve alım sayısı şu şekilde;
Beden İşçisi (Genel) Alım yapılan sayı: 27357
Temizlik Görevlisi Alım yapılan sayı: 5014
Satış Danışmanı / Uzmanı Alım yapılan sayı: 4499
Garson (Servis Elemanı) Alım yapılan sayı: 4492
Güvenlik Görevlisi Alım yapılan sayı: 3562
Makineci (Dikiş) Alım yapılan sayı: 2920
Turizm Ve Otelcilik Elemanı Alım yapılan sayı: 2784
Elektrikçi (Genel) Alım yapılan sayı: 2048
Kasiyer Alım yapılan sayı: 1985
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alım yapılan sayı: 1751
Reyon Görevlisi Alım yapılan sayı: 1687
Şoför-Yük Taşıma Alım yapılan sayı: 1670
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı Alım yapılan sayı: 1414
Ön Muhasebeci Alım yapılan sayı: 1411
Büro Memuru (Genel) Alım yapılan sayı: 1153
Bulaşıkçı (Stevard) Alım yapılan sayı: 949
Konfeksiyon İşçisi Alım yapılan sayı: 949
Paketleme işçisi Alım yapılan sayı: 848
Forklift Operatörü Alım yapılan sayı: 808
Aşçı Alım yapılan sayı: 794
Aşçı Yardımcısı Alım yapılan sayı: 772
Ambar/Depo Görevlisi Alım yapılan sayı: 754
Servis Komisi Alım yapılan sayı: 713
Beden İşçisi (Temizlik) Alım yapılan sayı: 686
Sevkiyat Görevlisi Alım yapılan sayı: 677
Perakende Satış Elemanı (Gıda) Alım yapılan sayı: 667
CNC Torna Tezgahı Operatörü Alım yapılan sayı: 652
Beden İşçisi (İnşaat) Alım yapılan sayı: 628
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Alım yapılan sayı: 609
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) Alım yapılan sayı: 581.
BAŞVURU
İŞKUR aracılığıyla yyaımlanan duyurulara başvurular da yine İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olan adaylar, aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve başvuru yapmak istedikleri kadroyu seçerek başvurusunu yapabilirler.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx
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