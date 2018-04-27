Kamu ve Özele 123 Bin 259 Personel Alımı (Okur Yazar, İlkokul, Lise, Üniversite)

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında personel alım ilanları yayımlandı.

İŞKUR aracılığıyla kamu kuruluşları ile özel kuruluşlara okur yazar, ilkokuli, lise, önlisans ve lisans mezunları arasından 123 bin 259 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Türkiye İş Kurumu ilan sayfasında yayımlanan duyurularda kamu ile özel kuruluşlara farklı kadrolara çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanlara başvuru yapmak isteyen adayların farklı kadrolar için istenen özel şartları taşıyor olması ve İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir.

İŞKUR'DA İLAN KISMINDA YAYIMLANAN ALIMLAR ŞU ŞEKİLDE;

EN ÇOK PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR ve ALIM SAYISI

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda bazı kadrolara ibnlerce kişi alınıyor. En çok alım yapılan 35 kadro ve alım sayısı şu şekilde;

Beden İşçisi (Genel) Alım yapılan sayı: 27357

Temizlik Görevlisi Alım yapılan sayı: 5014

Satış Danışmanı / Uzmanı Alım yapılan sayı: 4499

Garson (Servis Elemanı) Alım yapılan sayı: 4492

Güvenlik Görevlisi Alım yapılan sayı: 3562

Makineci (Dikiş) Alım yapılan sayı: 2920

Turizm Ve Otelcilik Elemanı Alım yapılan sayı: 2784

Elektrikçi (Genel) Alım yapılan sayı: 2048

Kasiyer Alım yapılan sayı: 1985

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alım yapılan sayı: 1751

Reyon Görevlisi Alım yapılan sayı: 1687

Şoför-Yük Taşıma Alım yapılan sayı: 1670

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı Alım yapılan sayı: 1414

Ön Muhasebeci Alım yapılan sayı: 1411

Büro Memuru (Genel) Alım yapılan sayı: 1153

Bulaşıkçı (Stevard) Alım yapılan sayı: 949

Konfeksiyon İşçisi Alım yapılan sayı: 949

Paketleme işçisi Alım yapılan sayı: 848

Forklift Operatörü Alım yapılan sayı: 808

Aşçı Alım yapılan sayı: 794

Aşçı Yardımcısı Alım yapılan sayı: 772

Ambar/Depo Görevlisi Alım yapılan sayı: 754

Servis Komisi Alım yapılan sayı: 713

Beden İşçisi (Temizlik) Alım yapılan sayı: 686

Sevkiyat Görevlisi Alım yapılan sayı: 677

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Alım yapılan sayı: 667

CNC Torna Tezgahı Operatörü Alım yapılan sayı: 652

Beden İşçisi (İnşaat) Alım yapılan sayı: 628

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Alım yapılan sayı: 609

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) Alım yapılan sayı: 581.

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yyaımlanan duyurulara başvurular da yine İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olan adaylar, aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve başvuru yapmak istedikleri kadroyu seçerek başvurusunu yapabilirler.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

KAMUYA MEMUR ALIMI, PERSONEL, POLİS VE ASKER ALIMLARI İÇİN KPSSCAFE.COM.TR Yİ AŞAĞIDAKİ PLATFORMLARDAN TAKİP EDİN.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER