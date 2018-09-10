Kamu kurumları 53 bin kamu personeli alımı için harekete geçti

Kamu kurumları ve kuruluşları 53 bin kamu personeli alımı harekete geçti. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yeni memur ve personel alımları yapacak. Bakanlıklardan gelen art arda açıklamalar ile 100 günlük icraat planı kapsamında alınacak memur ve kamu personeli sayıları da netleşmeye başladı.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALACAK!

Adalet Bakanlığı, adalet teşkilatı ve cezaevi personelinin görev ve sorumlulukları ile birlikte iş yükünü hafifletmek amacıyla 15 bin kamu personeli alımı yapacak.. 1000 adli hakim ve savcı için 2018 yılının Aralık ayında başvurular başlayacak. 100 idari yargı hakimi alınacak.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için başvuruları aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." açıklaması yapmıştı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK!

100 günlük eylem planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel temin konusundaki yol haritası belli oldu. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19 Kasım 2018 ile 23 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Ayrıca (İŞKUR) Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 1012 engelli işçi ve 528 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 1540 sürekli işçi alımı yapacak.Başvuru süreci başladı. Başvurular Türkiye İş Kurumu iş arayan panelinden yapılabiliyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 3000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapacak. Ön başvurular 19 Eylül 2018 tarine kadar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda 7 bin bekçi alımı da yapacak.





SAĞLIK BAKANLIĞI 5 BİN 298 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Sağlık Bakanlığı yayımladığı ilan ile bakanlık bünyesindeki personel ihtiyacını karşılayarak istihdam edilmek üzere 5 bin 298 işçi ve memur alımı yapacağını duyurdu.

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