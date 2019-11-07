İzmir Büyükşehir Şoför Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları...

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İzelman Genel Hizmetler A.Ş, Türkiye iş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden (https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/) yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre İzelman, kendi bünyesinde daimi olarak yolcu taşıma işlerinde istihdam etmek üzere toplamda 37 şoför alımı yapacağını duyurdu.

İzelman Genel Hizmetler A.Ş, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kurum olup, 2019 Ekim ve Kasım aylarında İŞKUR üzerinden en fazla personel alımı yapan Belediye kurumlarından bir tanesi olmuştur.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

İzelman şoför alımı başvuruları 11 Kasım’da başlayacak olup, 13 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 1 sayfalık özgeçmişlerini (CV’lerini) personel@izelman.com.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru yapan adaylardan sadece uygun görülenler, başvuru tarihi bitiminden itibaren 1 hafta içinde kendilerine çağrı yapılacaktır. Bu sebeple adayların, CV’lerinde belirtmiş oldukları iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihi ile 40 yaşından gün almamış olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak

Tercihen En az 1 yıl İzmir'de ikamet etmiş ve ediyor olmak

Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre otobüs kullanacaklara verilen en az 3 yıllık D sınıfı sürücü belgesi veya 01.01 2016 tarihinden önce alınmış ancak değişiklik sonrası yenilenmiş E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

Tercihen 1 yıl süreyle otobüs veya kamyon veya çekici kullanmış olmak son 5 yıl içerisinde alkollü araç kullanma 100 ceza puanı mahkeme kararı ve benzeri nedenler ile ilgili makamlarca sürücü belgesi geri alınmamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas İhaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak

İrtibat kişi Halil kömür Güney

Telefon 0232 464 64 45 dahili 224

İŞKUR üzerinden yayınlanan resmi personel alım ilanını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ