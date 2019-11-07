İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İZBELCOM İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre korunması iyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfası üzerinde yer alan ‘’kurum dışı kamu işçi alımı’’ kategorisinde yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 ile 13 Kasım 2019 tarihleri arasında 2 çevre mühendisi alımı yapacaktır. Alınacak Mühendisler İZBELCOM bünyesinde daimi olarak istihdam edilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Adli sicil kaydı bulunmaması

İlgili bölümünden Lisans mezunu olmak

İrtibat kişi; kurumun personel birimi telefon 0232 465 01 36

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular sadece kurumun resmi internet sayfası olan www.izbelcom.com.tr/Cvbankasi.asp adresi üzerinden CV bankasına online başvuru şeklinde kabul edilecektir.

Kurumun resmi personel alım ilanını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ