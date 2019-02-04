İstanbul Yeni Havalimanına Personel Alınıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Yayımlanan son ilanlar arasında İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilgilendirme personeli olarak görevlendirilmek üzere 250 personel alınacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Yayımlanan ilanda alınacak personellerin bilgilendirme personeli olarak görevlendirilecği açıklandı.

25 Şubat 2019 tarihinde başlatılacak yeni proje kapsamında 250 personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nedir? Bilgilendirme Personeli ilanına kimler başvuru yapabilir?

yapacaktır.

Akıcı şekilde ingilizce konuşabilmek, İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak, iletişim becerisi kuvvetli, vardiya sistemi ile çalışabilecek ve ilanda belirtilmiş Arapça ve diğer dilleri bilmesi tercih sebebi olarak belirtilmiştir.

Son başvuru tarihi olarak 13 şubat 2019 belirtilmiş olup çalışma adresi LEVENT MAH. SÜMBÜL SOK NO:5 BEŞİKTAŞ İSTANBUL / TÜRKİYE olarak belirlenmiştir.

Başvuru gerçekleştirmek isteyen adaylar aşağıda bulunan resimlerden yola çıkarak bilgi edinebilirler.

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