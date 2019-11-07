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İspir Belediyesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İspir Belediyesi İŞKUR üzerinden 14-18 Kasım 2019 tarihleri arasında arası 13 personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR’un sayfasında yer alan ilana göre İspir Belediyesi, Güvenlik görevlisi temizlik görevlisi, şöför, büro personeli, kepçe operatörü, beden işçisi, hemşire, mezbaha işçisi ve elektrik teknikeri personeli alacak.

İspir Belediyesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İspir Belediyesi İŞKUR üzerinden 14-18 Kasım 2019 tarihleri arasında arası 13 personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR’un sayfasında yer alan ilana göre İspir Belediyesi, Güvenlik görevlisi temizlik görevlisi, şöför, büro personeli, kepçe operatörü, beden işçisi, hemşire, mezbaha işçisi ve elektrik teknikeri personeli alacak.

07 Kasım 2019 Perşembe 22:00
İspir Belediyesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İspir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sayfasında yer alan ‘’kurum dışı kamu işçi alımı ilanı’’ kategorisinde yeni bir personel alım ilanı yayınladı. 06 Kasım 2019 tarihli yayınlanan ilana göre İspir Belediye, 14-18 Kasım 2019 tarihleri arasında, aşağıda belirtilen kadrolara belirtilen sayılarda toplamda 13 personel alımı yapacak.

KADRO DAĞILIMI

1 adet Güvenlik görevlisi

3 kişi temizlik görevlisi

1 kişi şoför- yük taşıma

1 kişi büro personeli

2 kişi kepçe operatörü

2 kişi beden işçisi (inşaat)

1 kişi hemşire

1 kişi mezbaha işçisi ve

1 kişi elektrik teknikeri alımı yapılacak.

Çalışma Süresi : Daimi

Çalışma Saatleri : 4857 Sayılı iş kanununa göre İşveren tarafından belirlenecek saatler

Çalışma Adresi : İspir Belediyesi mücavir alan içerisinde işverenin göstereceği işyeri

BAŞVURU ŞARTLARI

1 -Güvenlik görevlisi en az iki yıl geçerli güvenlik sertifikası olmak

2-Hemşire sağlık meslek lisesi mezunu olmak

3-Temizlik personeli en az ilkokul mezunu

4-Operatör en az B sınıfı ehliyete sahip olmak operatör belgesine sahip olmak

5- Şoför E sınıfı ehliyete sahip olmak SRC 1,2,3, ve 4 Belgesine sahip olmak

6-Büro elemanı En az dört yıllık üniversite lisans mezunu

7- Elektrik teknikeri elektrik ve elektronik bölümden az ön lisan mezun olmak

8-İnşaat Elemanı Elektrik tesisat pano monitör demir kalıp işleri ve tehlikeli işler sertifikasına sahip

9- Mezbaha işçisi en az bir hayvancılık sertifikası olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sabıka Kaydı

3. Kimlik Fotokopisi

4. Aile Nüfus Kayıt Örneği

6. Diploma Fotokopisi

Başvuru adresi; Yukarı mah.25.şubat Cad. Yeni belediye sarayı kat 2 25900 ispir /ERZURUM

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