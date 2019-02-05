İŞKUR'dan Son Dakika Mülakat Duyurusu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan son dakika duyurusunda İstihdam Uzman Yardımcısı Alımı Mülakatına Katılacakların Listesi açıklandı.

İŞKUR tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

Kurumumuz merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 35 (otuzbeş) İstihdam Uzman Yardımcısı alımı için mülakata katılmaya hak kazananların sınav tarihi ve saatlerini gösterir liste aşağıda belirtilmiştir.



Mülakat Yeri: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Kat: 1 Makam Toplantı Salonu



Mülakat Yeri Adresi:

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle/ANKARA

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