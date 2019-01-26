İŞKUR'dan Mülakat Duyurusu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda daha önce başvuruları başlayan uzman yardımcısı alımı mükalat çağrısı yapıldı. Mülakat çağrısı ile birlikte istenen belgelere de yer verildi.

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

İstihdam Uzman Yardımcısı Alımı İçin Başvuruda Bulunanlardan Mülakata Katılmaya Hak Kazananlar

Kurumumuz merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 35 (otuzbeş) İstihdam Uzman Yardımcısı alımı için başvuruda bulunanlardan mülakata katılmaya hak kazananların listesi aşağıda belirtilmiştir.



MÜLAKATA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

1-KPSS sonuç belgesi

2-Diploma veya çıkış belgesi

3-T.C. kimlik numarası beyanı

4-Askerlik durumu beyanı

5-Adli sicil kaydı beyanı

6- Elle yazılmış fotoğraflı özgeçmiş



Not: -Mülakata katılacakların yukarıda istenen belgeleri 28 Ocak-01 Şubat 2019 tarihleri arasında saat 17:30’a kadar aşağıda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

-Sınava gireceklerin sınav yeri ve tarihleri daha sonra Kurum web sayfasında duyurulacaktır.

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA

İletişim numaraları:

0312 216 30 89-3279-3332-3298

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