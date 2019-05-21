İŞKUR’dan Engelli İstihdamına Tam Destek

İŞKUR, Engelli İstihdamına Yönelik Desteklerini Arttırarak Sürdürüyor.



İŞKUR, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verecek. Desteğin amacı; engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak olarak açıklandı.



SON BAŞVURU 14 HAZİRAN



Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler tarafından sunulabilecek projelerin, 14 Haziran 2019 tarihine kadar teslim edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada; başvuruların destek almak isteyen kurum ve kişilerin bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerektiği belitildi.



DESTEKLENECEK PROJELER:



1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)