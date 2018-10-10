İŞKUR'dan En Az İlkokul 72 Bin Kişiye İş Fırsatı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'daki iş fırsatları milyonlarca işsizin iş sahibi olması için yeni kapılar aralıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2018 yılının ilk 9 ayında toplam 905 bin 310 kişiyi iş sahibi yaparak dünyada bir ilke imza atmayı da başardı. Bu istihdam rakamları 10 yılda toplam 7 milyon 500 bin kişiye kadar çıktı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok iş ilanı yayımlayarak yen iş imkanları sunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dan bir müjde daha geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yayımladığı en az ilkokul mezunu olmak (ki aralarında ilkokul mezuniyetine bile gerek olmadan sadece okur-yazar olmak şartı olanlar da var) toplam 72 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

Peki ama İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır? İŞKUR'dan iş nasıl bulunur? İŞKUR personel alımı için şartlar nelerdir? İŞKUR ilanlarına nereden bakılır? İşte İŞKUR ilanları ile ilgili detaylar...​

72 BİN 341 KİŞİYE İŞ İMKANI​

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan güncel ilanlara göre 72 binden fazla personel alımı yapılmaktadır. İlanlara başvurular Türkiye'nin her yerinden yapılabilecek olup başvuru ekranında her ilana özel detaylar yer almaktadır. Bu ilanların arasında en çok rağbet gören meslek grupları şu şekildedir:

- Beden İşçisi (Genel) 18960 kişi,

- Temizlik Görevlisi 3317 kişi,

- Satış Danışmanı / Uzmanı 2876 kişi,

- Makineci (Dikiş) 2112 kişi,

- Garson (Servis Elemanı) 3266 kişi,

- Reyon Görevlisi 1309 kişi,

- Kasiyer 1290 kişi,

- Konfeksiyon İşçisi 1109 kişi,

- Güvenlik Görevlisi 1590 kişi,

- Büro Memuru (Genel) 939 kişi,

- Aşçı Yardımcısı 807 kişi,

- Ön Muhasebeci 738 kişi,

- Bulaşıkçı (Stevard) 637 kişi,

- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077 kişi,

- Şoför-Yük Taşıma 632 kişi,

- Ambar/Depo Görevlisi 603 kişi,

- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 563 kişi,

- Forklift Operatörü 518 kişi,

- Aşçı 691 kişi,

- Proses İşçisi 517 kişi,

- Ayakçı (Tekstil) 478 kişi,

- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 435 kişi,

- Dokuma Konfeksiyon Makineci 411 kişi,

- Kurye 316 kişi,

- Beden İşçisi (Temizlik) 408 kişi,

- Paketleme işçisi 407 kişi,

- Ütücü 360 kişi,

- Kalite Kontrolcü 348 kişi,

- Motosikletli Kurye 343 kişi,

- Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 341 kişi,

- Elektrikçi (Genel) 338 kişi,

- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 333 kişi,

- Perakende Satış Elemanı (Gıda) 308 kişi,

- Depo Sevkiyat Sorumlusu 306 kişi,

- Beden İşçisi (İnşaat) 304 kişi,

- Pazarlamacı 304 kişi,

- Servis Komisi 289 kişi,

- Sekreter 279 kişi,

- CNC Torna Tezgahı Operatörü 265 kişi,

- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 234 kişi,

- Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 226 kişi,

- Otopark Görevlisi/Vale 221 kişi