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İŞKUR’dan Eleman Alım İlanı! 199 Kişi İstihdam Edilecek! İşte Detaylar!

İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan ilanla ‘Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı’ alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan ilanın detayları kimlerin başvurabileceğine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte detaylar!

İŞKUR’dan Eleman Alım İlanı! 199 Kişi İstihdam Edilecek! İşte Detaylar!

İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan ilanla ‘Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı’ alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan ilanın detayları kimlerin başvurabileceğine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte detaylar!

08 Nisan 2019 Pazartesi 19:10
İŞKUR’dan Eleman Alım İlanı! 199 Kişi İstihdam Edilecek! İşte Detaylar!

Özel huzurevleri, bakım evleri gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan ilanlar için hastanın kişisel bakımlarının yapılması, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olunması, Doktor ve/veya sorumlu hemşire tarafından verilecek işleri yapabilecek personeller aranıyor.
İŞKUR tarafından yayınlanan ilanla Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırşehir, Kocaeli, Denizli, İzmir, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Yalova, Malatya, Tekirdağ, Aydın, Antalya, Gaziantep, Sinop, Karabük, Eskişehir ve Muğla illerinde ikamet edenler için önemli bir fırsat olan bu iş kolu için başvuracak adayların taşıması gereken şartlar her firma için farklılık gösterse de genel olarak şu şekilde:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Öğrenim şartını sağlamak,
  • Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak,
  • Alım yapılacak şehirde ikamet etmek,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya tecilli olmak,
  • Bilgisayar ve Office programlarını etkili bir biçimde kullanabilmek,
  • Görevini düzenli yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak.

Söz konusu ilanlara İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru aracılığıyla başvurabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kolayca ulaşabilmeniz mümkün: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6558

Son Güncelleme: 08.04.2019 19:28
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