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İŞKUR'dan Belediyelere KPSS'siz KPSS'li Memur Alımları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR'da) resmi internet sitesi üzerinden çeşitli belediyelerde istihdam edilmek üzere 81 farklı kamu personeli alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda çeşitli belediyelere en az okur yazar olan adaylar arasından memur, personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

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İŞKUR'dan Belediyelere KPSS'siz KPSS'li Memur Alımları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR'da) resmi internet sitesi üzerinden çeşitli belediyelerde istihdam edilmek üzere 81 farklı kamu personeli alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda çeşitli belediyelere en az okur yazar olan adaylar arasından memur, personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 20:46
İŞKUR'dan Belediyelere KPSS'siz KPSS'li Memur Alımları

Türkiye genelinde belediyeler okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu olmak koşulları ile başvuru yapacak adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden kurum dışı kamu işçisi alımı kısmından yayımlanan ilanlara yenileri eklendi. 

Kadrolu olarak yani kamu personeli / memur olarak yapılan personel alımları belediyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şube Müdürlükleri ile belediyelere bağlı şirketlerin personel daire başkanlıklarına yapılmaktadır. Her ilan için istenen başvuru şartı farklılık gösterdiği için başvurmak istediğiniz ilan için belirlenen özel şartları dikkatlice incelemenizde fayda vardır. İşçi alımları için en az okur yazar, ilkokul mezunu olma şartı istenirken, memur alımlarının bazılarında ve SYDV ilanlarıın bazılarında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPPS)'de 60 puan almış olmak şartı var.

PERSONEL ALIMI YAPAN BELEDİYELER

  1.    Ağrı Doğubayazıt SYDV işçi alımı
  2.    Ankara Altın-Bel Tic. Ltd. Şti.
  3.    Ankara Anket A.Ş.
  4.    Ankara BEL-PA Tic. A.Ş.
  5.    Ankara BELTAŞ A.Ş. engelli alım ilanı
  6.    Ankara TÜBİTAK Personel alımı
  7.    ANTALYA AKSEKİ BELEDİYESİ BELSEKİ İNŞ. MİM. MÜH. TUR.
  8.    Antalya Falez Çev. Dnş. İnş. San. Tic. A.Ş.
  9.    Antalya Falez Çev. Yön. San. ve Tic. A.Ş.
  10.    Antalya Falez Çev. Yön. Tur. İnş. Tic. A.Ş.
  11.    Antalya Kalekule Kafe 
  12.    Antalya Kaş Likya Tur. İnş. Ltd. Şti.
  13.    Antalya Kemer Beld. Pers. Ltd. Şti.
  14.    Artvin Yusufeli Beld. Pers. Ltd. Şti.
  15.    Aydın B.Beld. Pers. A.Ş.
  16.    Aydın Bozbel A.Ş.
  17.    Aydın Bozbel İnş. Hiz. İşl. A.Ş.
  18.    Aydın ÇİPAŞ Çine Gıd. Mad. Tic. A.Ş.
  19.    Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Tur. San Tic. ltd. Şti.
  20.    BALIKESİR SAVAŞTEPE BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.
  21.    Bartın Kurucaşile SYDV
  22.    Batman Beld. Pers. A.Ş. 
  23.    Batman Beld. Personel A.Ş 
  24.    Bitlis Hizan Beld. Pers. Ltd. Şti.
  25.    Burdur BİMTAŞ A.Ş.
  26.    Burdur Salda Gölü Ltd Şti
  27.    Burdur Salda Gölü Tur. Tic. Ltd. Şti. 07.
  28.    Bursa Gürsu Modern A.Ş.
  29.    Bursa Kesbeltaş A.Ş. 
  30.    Bursaray İşlemtme Merkezi 
  31.    Çanakkale Kalkım Beld. Tur. Sos. Tic. A.Ş. 
  32.    Diyarbakır Müze Mdr.Ambar Höyük Kazı Başk.
  33.    Erzurum Oltu Beld. Pers. Ltd. Şti
  34.    Erzurum Su Kanalizasyon Eleman Talebi
  35.    Erzurum Tortum Bel. Per. Ltd. Şti.
  36.    Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz.
  37.    Gümüşhane Gümüşgöze Beld. Gümüşbel Pers. Ltd. Şti.
  38.    Gümüşhane Müze Müdürlüğü
  39.    Gümüşhane Yeşilbük Beld. Pers. Ltd. Şti.
  40.    İstanbul Beyoğlu Dönüşüm A.Ş.
  41.    İstanbul KASDAŞ A.Ş. PEYZAJ MİMARI 
  42.    İstanbul KASDAŞ A.Ş. HAVUZ İŞÇİSİ 
  43.    İstanbul KASDAŞ A.Ş. MARANGOZ USTASI 
  44.    İstanbul KASDAŞ A.Ş. OPERATÖR 
  45.    İstanbul KASDAŞ A.Ş. PARK İŞÇİSİ
  46.    İstanbul KASDAŞ A.Ş. ŞOFÖR 
  47.    İstanbul KASDAŞ A.Ş. USTA BAHÇIVAN 
  48.    İstanbul KASDAŞ Kadıköy Sağ. Tur. Tic. A.Ş. VERİTABANI UZMANI
  49.    İstanbul KASDAŞ Kadıköy Sağ. Tur. Tic. A.Ş.WEB TASARIMCISI
  50.    İstanbul KASDAŞ Kadıköy Sağ. Tur. Tic. A.Ş.YAZILIM UZMANI
  51.    İstanbul Maltepe Eğt. Danış. Hiz. A.Ş.
  52.    İstanbul MATAŞ A.Ş. 
  53.    İstanbul SARBEL Org. Temz. Spor Hizm. San. Tic. A.Ş. 
  54.    İstanbul SARBEL San. Tic. A.Ş.
  55.    İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 
  56.    İzmir Bornova Beld. Pers. A.Ş. 
  57.    İzmir İZBAŞ Pers. Alımı 
  58.    İzmir İzenerji A.Ş.
  59.    İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 
  60.    İzmir Tire Bel. Per. A.Ş. Aşçı 
  61.    İzmir Tire BEl. Per. A.Ş. Büro işçisi 
  62.    İzmir Tire Bel. Pers. A.Ş.
  63.    İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş.
  64.    İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş.
  65.    İzmir Tire Beled. Pers. A.Ş. 
  66.    İzmir Urit Urla İnş. Ltd.Şti.
  67.    Karabük Ihlamur Teras Tur. Ltd. Şti.
  68.    Karabük SYDV 
  69.    Kastamonu Şenpazar Belediyesi eleman talebi
  70.    Kayseri Felahiye İmar A.Ş. 
  71.    Kırklareli Çakıllı Beld. Pers. Ltd. Şti. 
  72.    Kocaeli Gebze TÜBİTAK -2 Personel alımı
  73.    Kocaeli Gebze TÜBİTAK Personel talebi 
  74.    Konya Tuzlukçu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.10.pdf
  75.    Manisa Belediyesi Besot A.Ş.nin eleman talebi 
  76.    Manisa BESOT A.Ş. 
  77.    Manisa Şehzadeler Bel. Mühendislik A.Ş. Güvenlik görevlisi 
  78.    Mersin Seltaş İnş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti. 
  79.    Muğla DAL BEL A.Ş.
  80.    Muğla Fethiye Yapı İmar Çevre Ölçüm Tic. Ltd.Şti.
  81.    TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PERSONEL A.Ş. 

İŞKUR BELEDİYE İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yayımlanan bu 81 ilana başvurular devam etmektedir. Başvurular Belediyelere, belediyelere bağlı şirketlere, İŞKUR bölge müdürlüklerine ve SYDV 'lere yapılmaktadır. İlan metinlerine gitmek ve her ilan için istenen tüm şartları görmek için TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.10.2018 20:56
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