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İŞKUR'dan 6 bin kişiye İş İmkanı

İşsizlik oranının bir hayli yüksek olduğu ülkemizde iş arayışı olan milyonlarca vatandaşın ilk önce başvurduğu yerlerin başında gelen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'da yeni iş ilanları yayınlandı. Koşullar neler? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır?

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İŞKUR'dan 6 bin kişiye İş İmkanı

İşsizlik oranının bir hayli yüksek olduğu ülkemizde iş arayışı olan milyonlarca vatandaşın ilk önce başvurduğu yerlerin başında gelen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'da yeni iş ilanları yayınlandı. Koşullar neler? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır?

04 Ekim 2018 Perşembe 16:59
İŞKUR'dan 6 bin kişiye İş İmkanı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile her gün binlerce kişi yeni işinde çalışmaya başlıyor. İş arayışı olan milyonlarca vatandaşın öncelikli olarak başvurduğu yerlerin başında gelen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'da yeni iş ilanları yayımlandı. İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda 4 bin 465 büro memuru, büro işçisi, şoför ve güvenlik görevlisi, bin 33 çağrı merkezi personeli, 336 veznedar ve destek memuru sekreter alınacağı ilanen duyurulddu.

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan 6 bin 603 personel alım ilanına başvuru koşulları her ilan için değişiklik gösteriyor. Kurum ve firmalara göre belirlenen bu başvuru şartları ana başlıklar altında toplamak gerekirse şöyle sıralayabiliriz.

İlanlara başvuru yapacak adayların ise ilan metinlerinde yer alan başvuru şartlarını ayrıntılı bir şekilde incelemeleri gerekiyor.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
  • En az ilkokul mezunu olmak (bu koşul çoğu kurum ve firma tarafından farklı olarak belirlenir.),
  • Başvuru yapılacak firma tarafından belirlenen sürücü belgesine sahip olmak,
  • Askerliğini yapmış olmak veya tecilli olmak,
  • Firmalar tarafından belirtilen yaş aralığında bulunmak,
  • Vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilmek,
  • Alım yapılacak ilde ikamet ediyor veya edebilecek olmak.

Bu şartların yanı sıra firmalar adaylardan eğitim şartı, sürücü belgesi şartı veya çalışma sistemi ile alakalı özel şartlar isteyebilirler.

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular ya İŞKUR aracılığıyla yapılır ya da ilan metninde yer alan evraklar ile birlikte ilanı yayımlayan kuruma şahsen yapılır. 

İŞKUR'un resmi web sitesine ulaşmak için buraya tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.10.2018 17:46
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