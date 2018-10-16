İŞKUR'dan 5 Bin Kişiye İş Müjdesi!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni istihdamlar yaratmak için yeni projelerini hayata geçiriyor. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Ayçiçek İŞKUR'un işe ilk adım projesi ile ilgili detayları anlattı.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Ayçiçek, Türkiye’de % 17,8 düzeyinde olan genç işsizliğinin azaltılması, gençlerin istihdam edilmesi, üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin iş gücü piyasasında kalıcı olarak istihdamının sağlanması ve nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip personelleri istihdam edebilmelerini temin etmek amacıyla “İşe İlk Adım" projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı çerçevesinde başlatıldığını duyurdu.

İŞKUR 'İŞE İLK ADIM PROJESİ' PROJESİ NEDİR?

Türkiye İş Kurumu'nun 100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirdiği işe ilk adım projesi ile ilgili detaylı bilgiler veren Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, proje sayesinde yüksekokul veya fakültelerden son 2 yılda mezun olan 18 ila 29 yaş arasındaki gençlerin mezun oldukları alanlarda işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarının sağlanacağını aktardı. İşbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcıların işveren tarafından, program sonunda aynı iş yerinde istihdam edileceğine vurgu yapan Ahmet Ayçiçek, “Bu katılımcılar için ilk altı ay net asgari ücretin yüzde 50’si kadar tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması halinde net asgari ücretin yüzde 25'i kadar ücret desteği bir yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edilecektir. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aylık işbaşı eğitim programından sonra en az 1,5 yıl daha istihdamda kalmaları sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE 5 BİN GENÇ YARARLANACAK

İşe ilk adım projesi dahilinde Türkiye genelinde 5 bin gencin faydalandırılacağını aktaran Ahmet Ayçiçek, “İşe İlk Adım Projesinde başvuru alımınında kontenjan sınırlaması uygulanacak ve Kayseri ilimizde 53 kontenjanımız bulunmaktadır. İşe ilk adım projesinden faydalanmak isteyen işverenlerimizin Kayseri Çalışm ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze vakit kaybetmeden başvurmaları gerekmektedir.” şeklinde açıklama yaptı.

İŞE İLK ADIM PROJESİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İşe ilk adım projesi iki başlık altında işletilecek. İşveren Başvurusu ve İş Arayan Başvurusu olarak. İşe ilk adım projesi kapsamında öncelikle iş verenlerin başvurularını alarak, hangi ilde hangi iş yerinin kaç personel ihtiyacı varsa raporlanacak ve buna göre ilanlar ile işe ilk adım programı kapsamında iş başı eğitimi ile personel başvuruları alınacak.

Kaynaklar; DHA - Hürriyet Ekonomi

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