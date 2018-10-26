İŞKUR'dan 23 bin 169 kişiye iş müjdesi!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstihdam Seferberliği kapsamında yeni iş alanları oluşturarak, firmalarla yeni istihdam protokolleri imzalayarak işsiz olan vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor. Hemen hemen her gün yeni iş ilanları yayınlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) memur, aşçı, teknisyen, beden işçisi gibi farklı meslek pozisyonların personel alımı yapıyor. Peki ama İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım ilanları nereden sorgulanır? İŞKUR personel alım şartları nelerdir? İŞKUR memur ilanı alım şartları nelerdir? İşte İŞKUR ilanları ile ilgili detaylar...

Türkiye İş Kurumu hem iş arayanların hem de iş yeri, işletme, fabrika, firma sahibi iş verenleri buluşturan kurum olma ayrıcalığını taşıyor. Binlerce kişi İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar ile iş bulurken yine binlerce işvren de İŞKUR aracılığı ile yayımladığı ilanlar sayesinde aradığı personeli buluyor.

Türki İş Kurumu üzerinden yayımlanan yeni ilanlar ile tam 23 bin 169 kişi aranıyor.

İŞKUR GÜNCEL İLANLAR

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI (POMPACI) 285 KİŞİ

AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ 329 KİŞİ

AŞÇI 511 KİŞİ

AŞÇI YARDIMCISI 513 KİŞİ

BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) 15660 KİŞİ

BEDEN İŞÇİSİ (TAŞIMA, YÜKLEME-BOŞALTMA) 108 KİŞİ

BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) 318 KİŞİ

BULAŞIKÇI (STEVARD) 634 KİŞİ

BÜRO MEMURU (GENEL) 782 KİŞİ

BÜRO MEMURU (İDARİ İŞLER) 6 KİŞİ

BÜRO YÖNETİMİ ELEMANI 2 KİŞİ

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK/BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI 73 KİŞİ

ÇAĞRI MERKEZİ ELEMANI 236 KİŞİ

ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ 1040 KİŞİ

DEPO İŞÇİSİ (ELLEÇLEME) 159 KİŞİ

DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU 190 KİŞİ

DİĞER BÜRO MEMURLARI 159 KİŞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİSYENİ 122 KİŞİ

GARSON (SERVİS ELEMANI) 2042 KİŞİ

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