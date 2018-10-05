İŞKUR'dan 2044 kişiye KPSS şartsız işe alım müjdesi!.

İş arayan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı sürekli olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanlarında oluyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'da her gün yüzlerce yeni ilan yayımlanırken yayımlanan ilanlara başvuru yapan binlerce vatandaş da iş fırsatlarını değerlendirerek iş sahibi oluyor. İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında KPSS şartı olmadan güvenlik görevlisi, bakım onarım personeli ve çevre temizliği kadrolarında görevlendirilmek ve istihdam edilmek üzere toplamda 2 bin 44 kişinin alınacağı ilanen duyuruldu.
Peki Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanlarına başvurular nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dan nasıl iş bulunur?
İŞKUR TYP PROGRAMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İŞKUR TYP (Türkiye İş Kurumu Toplum Yararına Programı) alımları için herhangi bir KPSS şartı istemiyor. Yani KPSS girdiyseniz aldığınız puanın yada KPSS'ye girmemenizin bir önemi yok. İŞKUR TYP'ye katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar şunlar;
- 18 yaşını bitirmiş olması,
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,
- Emekli, malul, dul ve yetim ağlığı almıyor olması,
- Açıköğretim ve açık lise hariç öğrenci olmaması,
- TYP programının başladığı gün itibariyle herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olması,
- Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısının olmaması
TYP'YE NASIL BAŞVURULUR? TYP SEÇİMLERİ NASIL YAPILIR?
İŞKUR Toplum Yararına Programına (TYP)'ye başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki tablodan çalışabilecekleri il, ilçe, kurum ve uygulama alanlarını inceleyebilir. Daha sonra adaylar İŞKUR temsilcilikleri üzerinden birebir ya da İŞKUR e-şube üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.
Ön başvuruların alınmasından sonra liste yöntemi veya noter kurası ile personel seçimleri yapılır. Gerektiği durumlarda kontenjanların bir bölümü kura ile bir bölümü liste yöntemiyle gerçekleştirilir. Adaylar başvurmak istedikleri TYP programının kodunu e-şube üzerinden girerek o uygulama için tercih edilecek seçim yöntemini görebilirler.
Adaylar eğer liste yöntemi ile tercih edilecek bir alana başvuru gerçekleştirecekse İŞKUR'dan meslek danışmalığı hizmeti alması ve o işe yönlendirilmesi gerekir. Ayrıca liste yönteminde adaylara yapılacak mülakat ile işe uygun olup olmadıkları da belirlenecektir.
İL İLÇE UYGULAMA ALANI BAŞLANGIÇ/BİTİŞ ALINACAK PERSONEL SAYISI
IĞDIR IĞDIR MERKEZ MEB Güvenlik 10.10.2018/28.06.2019 112 kişi
ERZURUM AŞKALE MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi
ERZURUM TEKMAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 55 kişi
ERZURUM PAZARYOLU MEB Güvenlik 15.10.2018/28.06.2019 5 kişi
ERZURUM ŞENKAYA MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 50 kişi
ERZURUM OLTU MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 75 kişi
ERZURUM İSPİR MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 50 kişi
ERZURUM TORTUM MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 30 kişi
ERZURUM PASİNLER MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 55 kişi
ERZURUM ÇAT MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi
ERZURUM ÇAT MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi
ERZURUM KARAYAZI MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi
ERZURUM KÖPRÜKÖY MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi
ERZURUM HORASAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 75 kişi
ERZURUM KARAÇOBAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 45 kişi
İL İLÇE UYGULAMA ALANI BAŞLANGIÇ/BİTİŞ ALINACAK PERSONEL SAYISI
ERZURUM PASİNLER MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 55 kişi
ERZURUM ÇAT MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi
ERZURUM HINIS MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi
ERZURUM KARAYAZI MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi
ERZURUM KÖPRÜKÖY MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi
ERZURUM HORASAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 75 kişi
ERZURUM KARAÇOBAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 45 kişi
ERZURUM UZUNDERE MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 20 kişi
ERZURUM NARMAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi
ERZURUM OLUR MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 20 kişi
ERZURUM PALANDÖKEN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 120 kişi
ERZURUM YAKUTİYE MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 145 kişi
ERZURUM PAZARYOLU MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 15 kişi
TUNCELİ TUNCELİ MERKEZ MEB bakım onarım ve temizlik 16.10.2018/28.06.2019 180 kişi
K.MARAŞ ONİKİŞUBAT MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 114 kişi
İL İLÇE UYGULAMA ALANI BAŞLANGIÇ/BİTİŞ ALINACAK PERSONEL SAYISI
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 62 kişi
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 40 kişi
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 23 kişi
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 19 kişi
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 20 kişi
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 14 kişi
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 8 kişi
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLIYANCERİT MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 7 kişi
KAHRAMANMARAŞ NURHAK MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 5 kişi
KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 5 kişi
HANGİ KURUMLAR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?
İŞKUR TYP üzerinden Milli Bakanlığı'na bağlı okullar, il-ilçe müdürlükleri, belediyeler ve hastaneler personel alımı gerçekleştiriyor.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIM İLANLARINA ULAŞMAK VE BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukarıdaki listedeki ilanların ayrıntılarını öğrenmek için e-şube üzerinden giriş yaparak TYP kodu ile arama yapabilirsiniz. Dilerseniz herhangi bir alandan formu doldurmadan sayfanın sol üstündeki 'ara' butonuna tıklayarak tüm ilanları görebilirsiniz.
Gaziantep’e neden alım olmuyor üniversite mezunuyum iş arıyorum işkura 2 yıldır kayıtlıyım iş yok diyorlar
Neden kpssiz aldığınız belli oldu k.maraş da ne kadar terör (pkk) bölgesi var orayı gostermişsiniz neden merkeze alım yok torpillilerin yerimi merkez
Kardeşim senin bu dediğin TYP ye Ben bir önce başvuru yaptım sonuçları açıklandı Sen hala diyorsun ki işte alım var yok şöyle yok böyle kardeşim bu alımlar kalan şehirlerin alımları arkadaşlar sadece kalan şeyler Geride kalan şehirlerin alımları Bunlar yarın Türkiye geneli değil zaten Türkiye genelinin yüzde 75 bitti şu an ilanlara gidin lan 10 ya da 15 tane şehir Ya var ya yok O da sadece sıra sıra gittiği için kalan şehirler Ben başvuru yaptım KPSS'ye girdim 75 puan aldım bunun KPSS ile bir ilgisi yok yani diyeceğim o ki buna rağmen bana çıkmadı Sözde kurayla çekiliyor Muş ama biz de kurayı göremiyoruz nedense anlayacağınız adam olan giriyor olmayandır trene bakıyorum geçerken O yüzden burada yazan her şeye itibar etmeyin aklınızı başınıza alın.......
Kardeşim senin bu dediğin TYP ye Ben bir önce başvuru yaptım sonuçları açıklandı Sen hala diyorsun ki işte alım var yok şöyle yok böyle kardeşim bu alımlar kalan şehirlerin alımları arkadaşlar sadece kalan şeyler Geride kalan şehirlerin alımları Bunlar yarın Türkiye geneli değil zaten Türkiye genelinin yüzde 75 bitti şu an ilanlara gidin lan 10 ya da 15 tane şehir Ya var ya yok O da sadece sıra sıra gittiği için kalan şehirler Ben başvuru yaptım KPSS'ye girdim 75 puan aldım bunun KPSS ile bir ilgisi yok yani diyeceğim o ki buna rağmen bana çıkmadı Sözde kurayla çekiliyor Muş ama biz de kurayı göremiyoruz nedense anlayacağınız adam olan giriyor olmayandır trene bakıyorum geçerken O yüzden burada yazan her şeye itibar etmeyin aklınızı başınıza alın.......