İŞKUR'dan 2044 kişiye KPSS şartsız işe alım müjdesi!.

İş arayan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı sürekli olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanlarında oluyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'da her gün yüzlerce yeni ilan yayımlanırken yayımlanan ilanlara başvuru yapan binlerce vatandaş da iş fırsatlarını değerlendirerek iş sahibi oluyor. İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında KPSS şartı olmadan güvenlik görevlisi, bakım onarım personeli ve çevre temizliği kadrolarında görevlendirilmek ve istihdam edilmek üzere toplamda 2 bin 44 kişinin alınacağı ilanen duyuruldu.

Peki Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanlarına başvurular nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dan nasıl iş bulunur?

İŞKUR TYP PROGRAMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İŞKUR TYP (Türkiye İş Kurumu Toplum Yararına Programı) alımları için herhangi bir KPSS şartı istemiyor. Yani KPSS girdiyseniz aldığınız puanın yada KPSS'ye girmemenizin bir önemi yok. İŞKUR TYP'ye katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar şunlar;

18 yaşını bitirmiş olması,

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,

Emekli, malul, dul ve yetim ağlığı almıyor olması,

Açıköğretim ve açık lise hariç öğrenci olmaması,

TYP programının başladığı gün itibariyle herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olması,

Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısının olmaması

TYP'YE NASIL BAŞVURULUR? TYP SEÇİMLERİ NASIL YAPILIR?

İŞKUR Toplum Yararına Programına (TYP)'ye başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki tablodan çalışabilecekleri il, ilçe, kurum ve uygulama alanlarını inceleyebilir. Daha sonra adaylar İŞKUR temsilcilikleri üzerinden birebir ya da İŞKUR e-şube üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ön başvuruların alınmasından sonra liste yöntemi veya noter kurası ile personel seçimleri yapılır. Gerektiği durumlarda kontenjanların bir bölümü kura ile bir bölümü liste yöntemiyle gerçekleştirilir. Adaylar başvurmak istedikleri TYP programının kodunu e-şube üzerinden girerek o uygulama için tercih edilecek seçim yöntemini görebilirler.

Adaylar eğer liste yöntemi ile tercih edilecek bir alana başvuru gerçekleştirecekse İŞKUR'dan meslek danışmalığı hizmeti alması ve o işe yönlendirilmesi gerekir. Ayrıca liste yönteminde adaylara yapılacak mülakat ile işe uygun olup olmadıkları da belirlenecektir.

İL İLÇE UYGULAMA ALANI BAŞLANGIÇ/BİTİŞ ALINACAK PERSONEL SAYISI

IĞDIR IĞDIR MERKEZ MEB Güvenlik 10.10.2018/28.06.2019 112 kişi

ERZURUM AŞKALE MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi

ERZURUM TEKMAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 55 kişi

ERZURUM PAZARYOLU MEB Güvenlik 15.10.2018/28.06.2019 5 kişi

ERZURUM ŞENKAYA MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 50 kişi

ERZURUM OLTU MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 75 kişi

ERZURUM İSPİR MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 50 kişi

ERZURUM TORTUM MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 30 kişi

ERZURUM PASİNLER MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 55 kişi

ERZURUM ÇAT MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi

ERZURUM ÇAT MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi

ERZURUM KARAYAZI MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi

ERZURUM KÖPRÜKÖY MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi

ERZURUM HORASAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 75 kişi

ERZURUM KARAÇOBAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 45 kişi

İL İLÇE UYGULAMA ALANI BAŞLANGIÇ/BİTİŞ ALINACAK PERSONEL SAYISI

ERZURUM PASİNLER MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 55 kişi

ERZURUM ÇAT MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi

ERZURUM HINIS MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi

ERZURUM KARAYAZI MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 60 kişi

ERZURUM KÖPRÜKÖY MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi

ERZURUM HORASAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 75 kişi

ERZURUM KARAÇOBAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 45 kişi

ERZURUM UZUNDERE MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 20 kişi

ERZURUM NARMAN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 40 kişi

ERZURUM OLUR MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 20 kişi

ERZURUM PALANDÖKEN MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 120 kişi

ERZURUM YAKUTİYE MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 145 kişi

ERZURUM PAZARYOLU MEB bakım onarım ve temizlik 15.10.2018/28.06.2019 15 kişi

TUNCELİ TUNCELİ MERKEZ MEB bakım onarım ve temizlik 16.10.2018/28.06.2019 180 kişi

K.MARAŞ ONİKİŞUBAT MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 114 kişi

İL İLÇE UYGULAMA ALANI BAŞLANGIÇ/BİTİŞ ALINACAK PERSONEL SAYISI

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 62 kişi

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 40 kişi

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 ​ 23 kişi

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 ​ 19 kişi

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 ​ 20 kişi

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 ​ 14 kişi

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 ​ 8 kişi

KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLIYANCERİT MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 ​ 7 kişi

KAHRAMANMARAŞ NURHAK MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 ​ 5 kişi

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ MEB Güvenlik 22.10.2018/28.06.2019 ​ 5 kişi

HANGİ KURUMLAR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?​

İŞKUR TYP üzerinden Milli Bakanlığı'na bağlı okullar, il-ilçe müdürlükleri, belediyeler ve hastaneler personel alımı gerçekleştiriyor.