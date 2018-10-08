İŞKUR'dan 2 Bin Dolar Maaşla İş Fırsatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı 100 günlük icraat planı kapsamında 1 milyon kişiye istihdam başlığı altındaki faaliyetler Kasım ayına kadar gerçekleştirileceği öngörülüyordu. Kasım ayı içerisinde açıklanacak ikinci 100 günlük eylem planında yeniden 1 milyon kişiye istihdam başlığı altında faaliyetler yürütüleceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Bakanlıklar ve kamu kuruluşları istihdam seferberliğine karkı sağlamaya devam ediyorlar. Türkiye İş Kurumu şüphesiz ki istihdam seferberliğinin lokomotifi konumunda yer alıyor. Yurtiçinde ve yurtdışında onbinlerce kişiye iş imkanı sunan Türkiye İş Kurumu'nun Eylül ayı faaliyet raporunda İŞKUR'a ayrılan istihdam kontenjanını tamamladığı görülüyor.

2 BİN DOLARLA YURT DIŞINDA İŞ FIRSATI

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en büyük vaatlerinden biri olan 1.5 milyon kişiye istihdam için adeta seferberlik başlatıldı. 1,5 milyon kişiyi işe yerleştirerek bir rekora imza atan istihdam seferberliği belirlenen sınırı belirlenen sürenin sonuna gelmeden aştı.

Yıl sonu gelmeden yaklaşık 1 milyon kişinin işe girmesine aracılık eden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alımı yapılacak ülkeler arasında şu ülkeler yer alıyor.

Almanya,

Avusturya,

Kuveyt,

Suudi Arabistan,

Libya,

Irak

Yukarıda sıralana ülkelerde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Almanya'ya makine ve bilgisayar mühendisi, Avusturya'ya mühendis, makineci, çini döşeme, hasta bakıcı, kaynakçı, tornacı alımı yapılacak. Libya için de inşaat, elektrik ustası talep ediliyor.

İLANLARA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan yurt dışı ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR'un e-şube sitesi üzerinden ilan aramalarındaki filtreleme kısmından Yurtdışı seçilmelidir. Çıkan sonuçların altında yer alan başvur butonuna tıklayarak başvuru yapılabilir. Türkiye İş Kurumu'nda iş arayan statüsünde kaydınızın bulunması ve e-şube işkur kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılması gerekiyor. Bir diğer yöntem ise yaşadığınız bölgedeki İŞKUR Müdürlüğü'ne bizzat giderek ilanlar arasından meslek danışmanlarının yardımıyla seçtiğiniz mesleğe başvuru yapabilirsiniz.

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