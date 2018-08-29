İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş

İstihdamın korunması ve istihdamınartırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizlik oranının azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan Türkiye İşKurumu, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde yurt içinde toplam 570 bin 910 kişinin istihdamına aracılık eden İŞKUR, yurt dışında iş bulmak isteyen vatandaşlar için de iş kapısı oldu.

2018 Haziran döneminde bin 466, 2018 temmuz döneminde bin 567 kişinin yurt dışında iş bulmasına aracılık eden kurum, 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise 12 bin 851 kişiyi yurt dışına işçi olarak gönderdi.

Cezayir bin 704, Rusya bin 583, Suudi Arabistan bin 551, Kuveyt 942, KKTC 927, Almanya 850 ve Katar 613 kişiyle en fazla işçi gönderilen ülkeler olarak sıralama da yer aldı.

Bir dönem Türk işçileri için gözde olan Libya iç çatışmalar nedeniyle iş bulma konusunda cazibesini kaybetti. Bu yılın yedi aylık döneminde Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Libya'ya sadece 5 işçi gönderildi.

Çin'de 3, Kırgızistan'da 4, İspanya'da ise 7 işçinin istihdamına aracılık edildi.

İŞKUR'un en fazla işçi gönderdiği ülkelerin Türk müteahhitlerinin en fazla projeyi üstlendiği ülkeler olması dikkati çekti.

Yurt dışına gönderilen işçiler ağırlıklı olarak inşaat sektöründe istihdam edilirken, ikinci sırayı ise hizmetler sektörü aldı.

Kaynaklar;Haber7

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