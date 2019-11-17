İŞKUR'da yeni ilanlarla binlerce işçi alımı yapılacağı duyuruldu!

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarla her yıl on binlerce vatandaş iş buluyor. Bu kapsamda yurt genelinde iş arayışı olan vatandaşlara kurum tarafından olanaklar sağlanıyor. İŞKUR bu hafta internet sitesinden güncel iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un yayımladığı iş ilanlarına göre Türkiye'nin birçok ilinde istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi, kasiyer ve temizlik görevlisi alımı ilanları duyuruldu. İşte İŞKUR ilanlarına dair merak edilen bilgiler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Güvenlik Görevlisi: 67 ilan

Temizlik Görevlisi: 519 ilan

Kasiyer: 187 ilan

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; güvenlik görevlisi, kasiyer, bekçi ve temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLERİ AÇIKLADI

Ocak ve Ekim ayları arasında en çok Satış Danışmanı/Uzmanı alanında alım yapıldığı görülüyor. Aşağıda yer alan habere tıklayarak İŞKUR tarafından 2019 yılı Ocak-Ekim ayı arasında en çok işçi aranan ilanları ve sayılarını öğrenebilirsiniz.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.