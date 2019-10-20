İŞKUR yeni temizlik iş ilanları 1.533 temizlik personeli alımı yapılacak!

İŞKUR tarafından bugün yeni temizlik iş ilanları yayınladı. Toplamda 657 temizlik iş ilanı yayınlayan İŞKUR, Türkiye genelinde toplamda bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, temizlik personeli alımı yapan şirket kuruluşlarının isimleri haberimizde verilmiştir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. İŞKUR'un resmi internet sayfasında 20 Ekim 2019 tarihinde güncel iş ilanları yayınlandı. İlanlara göre İŞKUR tarafından çeşitli kamu ve özel kurumlara toplam1.533 temizlik personeli alımı yapılacaktır. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup, online başvuru yapabilmeniz için haber içeriğinde link verilmiştir. İşte İŞKUR 20 Ekim güncel iş ilanları...

TEMİZLİK PERSONELİ İŞ İLANLARI

TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1 - TEPE SERVİS

30.12.2019 İzmir

Entegre tesis yönetimi alanında faaliyet gösteren firmamızın Ege Bölge/İzmir de bulunan projelerinde görevlendirilmek üzere Bay/Bayan Temizlik Görevlileri istihdam edilecektir.

Adayların görüşmeye gitmeden önce (0232) 441 54 34 - 441 54 74 nolu telefonlardan randevu almaları rica olunur.

İletişim bilgisi; 902324415434

2 - MERCAN OTO YIKAMA

17.11.2019 Osmaniye

Evlere, işyerlerine vb. Yerlerinde temizlik yapacak personel alınacaktır

İletişim bilgisi; 905320501004

3 - MESUDE COM BAŞ

16.11.2019 İstanbul

Tekstil firmasında 5 kişinin yemek, çay, ve temizlik hizmetini yapacak, bayan eleman alınacaktır.

İletişim bilgisi; 902163286429

4 - CEVAHİR OTEL

15.11.2019 İstanbul

Kadın 25- -50 (15.11.1994 - 18.10.1969 tarihleri arasında doğan kişiler)

Otelimizde kat hizmetleri personeli alanında çalışabilecek bayan adaylar aramaktayız.

İletişim bilgisi; www.cevahirhotelasia.com.tr

5 - AROMATİK KİMYEVİ MADDELER

15.11.2019 İstanbul

Erkek 20- -45 (15.11.1999- 18.10.1974 tarihleri arasında doğan kişiler)

Fabrika meydan temizliğini yapılacak. Köpeklerden korkmayan temizlik personeli alınacaktır.

İletişim bilgisi; 902163787878

6 - ERYA SOSYAL HİZMETLER

15.11.2019 Kocaeli

Erkek 25- -40 (15.11.1994- 17.10.1979 tarihleri arasında doğan kişiler)

Firmamızın bünyesinde sabit çalışacak, Gebze bölgesi çevresinde ikametgah eden, Daha önce temizlik işi deneyimi olan, Hafta içi 08:00 / 18:00 arası, Hafta sonu Cumartesi/Pazar tatil, Maaş asgari Ücret

İletişim bilgisi; 902626440506

7 - KADIOĞLU HOTEL

15.11.2019 Kayseri

20-40 yaş aralığında, kat görevlisi olarak temizlik işinde çalışacak bayan eleman alınacaktır. Yemek firma tarafından karşılanacaktır.

Çalışma saatleri, ücret ve diğer detaylar işverenle görüşülecektir. Firma merkezdedir servis yoktur.

40 yaş üzerindeki adayların başvuru yapmaması önemle rica edilmektedir.

İlan ile ilgilenen adayların iş görüşmesine gitmeden önce firmayı arayıp randevu almaları gerekmektedir.

İletişim tel: 0 352 231 63 20 - Yıldıray Şahin ile görüşülecek

8 - GOLDEN LİF E YÖNETİMİ

15.11.2019 Tekirdağ

Golden life site yönetim hizmetlerinde görev alacak Vasıflı vasıfsız temizlik görevlisi alınacaktır

Çalışma saatleri 09:00- 18:00 pazar tatil

Asgari ücret + yol ücreti + yemek + mesai

İletişim bilgisi; 905336263852

9 - LİMAK İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.

15.11.2019 Ankara

Beypazarı ilçesinde, hizmetli, depo görevlisi ve temizlik görevlisi olarak çalışabilecek engelli personeller alınacaktır.

İletişim bilgisi; 905422488068

10 - ALİKA ET V E GIDA ÜRÜNLERİ

15.11.2019 Samsun

Part time çalıştırılmak üzere kadın temizlik personeli alınacaktır. Başvuracak kişiler şartları firma yetkilisi ile görüşeceklerdir.

İletişim bilgisi; 903624371153

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları her bir ilan içeriğinde farklı olmak üzere;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Güvenlik Soruşturması/Arşiv araştırması olumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olması) Atanacağı görevi devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık engeli olmaması.

İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

İşveren İŞKUR kayıt işlemi için;

• İŞKUR E-Şube sayfasında bulunan sağ kısımdaki "İşveren" bölümünde bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR üyelik sayfasında yer alan "Genel Koşullar" maddelerini okuyun.

• Onaylıyorsanız "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın(Onaylamazsanız üyelik işlemine devam edemesiniz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz).

Onay verdikten sonra açılan sayfada ise kurumsal üyelik başvurusu çerçevesinde "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını doldurun. Bu kısımda;

• SGK NO,

• Şirket Unvanı,

• Vergi numarası,

• Vergi kimlik numarası,

• Ana faaliyet grubu,

• Alt faaliyet grubu,

• Yasal durumu,

• Kuruluş tarihi,

• Bilgilerini girin.

• Tüzel kişi adres bilgilerinizi girin.

• Tüzel kişi iletişim bilgilerini girin.

• En altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

• Açılan sayfada tüzel kişi İŞKUR giriş işlemleri için şifrenizi belirleyin ve kaydı onaylayın.

İŞKUR Nedir?

İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.