İŞKUR Yeni Hedeflerini Açıkladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya TRT Haber'de Gülçin Üstün Can'ın Ekonomi 7/24 programına konuk oldu. Katıldığı programda 2021 yılına kadar İŞKUR hedeflerini açıklayan Uzunkaya " 2 milyon yeni istihdam hedefimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanarak İŞKUR'un yeni hedeflerini açıkladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın açıklamaları şöyle;

"İstihdam ve İşsizlik meslesi dününde, bugünün de yarının da en önemli meselesi olacak. Ülkemiz açısından da böyle diğer ülkeler açısından da böyle. İŞKUR itihdam arttırma politikaları takibi ve işsizlikle mücadelede kamu adına ciddi fonsiyon ve sorumluluk üstlenen bir kurum. Bu kurumun hangi nokta olduğunu ifade etme noktasında Türkiye'nin birçok kurumu gibi geçmişte artık 'miyadını tamamladı, kapatılsın' denen kurumunun bugün Türkiye'de değil dünyada istihdam kurumlarının 2015-2018 dönemleri başkanlığını yürütebilecek kadar, dünyadaki tüm istihdam politikalarını takip eden, yön veren ve yaptığı faaliyetlerle de etkinliklerle de ses getiren bir kurum.

202 yılında İŞKUR 1 yılda sadece ve sadece özel sektörde 24 bin insanın istihdamına aracılık yapan bir kurum ama 2017 yılında bu kurum 1 milyon 57 bin 249 kişiye istihdam sağladı. 2018 yılında çok daha olumsuz süreçlerin yaşandığı bir ortamda yılın tamamlanmasına 2 ay kalmış olmasına rağmen 1 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştiren bir kurumdur." ifadelerini kullandı.

İŞKUR'UN HEDEFLERİ : HEDEF 2 MİLYON YENİ İSTİHDAM

İŞKUR'un hedefleri şöyle açıklandı;

Hedef 2 Milyon İstihdam. İşsizlik 2018'de %11.3 2019'da % 12.1, 2020'de %10.8'e inecek. 2021'e kadar 2 milyon yeni istihdam sağlanacak. İŞKUR'a göre 187 bin açık iş pozisyonu var.

İşsizlik maaşı konusuna da değinen Cafer Uzunkaya; 100 Günlük Eylem Programındaki işsizlik maaşı alma şartları esnetilsin maddesini hatırlatarak işsizlik maaşı alma koşullarını hatırlattı.

İşsizlik Maaşı nasıl alınır? Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, son 3 yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmmık olmak, işsiz kaldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmak.

İŞVERENLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN ŞİKAYETÇİ

İşsizlik maaşı ile ilgili işverenlerin işsizlik maaşından vazgeçin diyerek sitem ettiği dile getiren Cafer Uzunkaya, insanların işsizlik maaşı almak için işten ayrıldıklarını ifade etti.

İşten ayrılmadan önceki 120 günlük kısımda sürekli çalışıyor olmak şartının bir yasa ile esnetilmesi çalışmalarının devam ettiğini açıklayan İŞKUR Genel Müdür Uzunkaya, 3 günlük 5 günlük bir boşluk nedeniyle işsizlik maaşı alamayan vatandaşlarımız için bir kolaylık sağladık ifadelerini kullandı.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın katıldığı televizyon programı ve açıklamaları şöyle;

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